HABERTURK.COM

Yeni kabinenin belli olmasıyla beraber Milli Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler'in atandığı açıklandı. İlgili atama nedeniyle vatandaşlar; şimdi yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak sorusunun cevabına dair aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili son bilgiler...

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK?

Yeni açıklanan kabinede mevcut Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in yeni Milli Savunma Bakanı olarak atanması sonrası henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni Genelkurmay Başkanı belli olur olmaz haberimizde yer alacak...