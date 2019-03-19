Apple’ın iPad modellerine iki yeni model eklendi. Şirketin duyurduğu yeni tabletler, yeni iPad Air ve iPad Mini, birinci nesil Apple Pencil ile uyumlu olarak geliyor. 64 GB ve 256 GB’lik iki farklı depolama seçeneğiyle gelen yeni tabletlerin ikisinde de A12 Bionic çip ve retina ekran yer alıyor.
Yeni iPad Air, 10.5 inçlik, yeni iPad Mini ise 7.9 inçlik erkan büyüklüğüne sahip. Apple’ın yeni iPad Air’ında 2224 x 1668 piksel olan çözünürlük, yeni iPad Mini’de ise 2048 x 1536 piksel olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni modellerin arka kamerası 8 megapiksellik, FaceTime ön kamerası ise 7 megapiksellik fotoğraflar çekiyor. HD video çekebilen her iki model, Touch ID desteğine de sahip.
Yeni modellerin her ikisi de Apple’ın birinci nesil akıllı kalemi Apple Pencil ile uyumlu olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu arada Apple Pencil’in iPad modellerinden ayrı olarak satıldığını ve Türkiye satış fiyatının da 699 TL olduğunu belirtelim.
İŞTE TÜRKİYE FİYATLARI
Apple, gelecek haftadan itibaren satışa sunulacak olan yeni tablet modellerinin Türkiye fiyatlarını da açıkladı. Buna göre yeni iPad Mini 2799 TL’den, yeni iPad Air ise 3499 TL’den başlayan fiyatlara Türkiye’de satışa çıkacak.
Depolama, Wi-Fi veya cellular seçeneğine göre Apple’ın yeni tablet modellerinin Türkiye fiyatları şöyle:
Yeni iPad Mini'nin fiyatları
|Model
|Depolama
|Bağlantı
|Fiyatı
|iPad Mini
|64 GB
|Wi-Fi
|2799 TL
|iPad Mini
|64 GB
|Wi-Fi + Cellular
|3799 TL
|iPad Mini
|256 GB
|Wi-Fi
|3899 TL
|iPad Mini
|258 GB
|Wi-Fi + Cellular
|4899 TL
Yeni iPad Air'ın fiyatları
|Model
|Depolama
|Bağlantı
|Fiyatı
|iPad Air
|64 GB
|Wi-Fi
|3499 TL
|iPad Air
|64 GB
|Wi-Fi + Cellular
|4499 TL
|iPad Air
|256 GB
|Wi-Fi
|4599 TL
|iPad Air
|258 GB
|Wi-Fi + Cellular
|5599 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.