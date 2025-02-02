Yeni keşfedilen asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali hesaplandı

NASA'nın Dünya'ya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi, yaptığı analizlerde, geçen yıl tespit edilen asteroidin 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığını inceledi.

2024 YR4'nin 8 yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüzde 1.33 olduğu sonucuna ulaşılırken bu oran düşük bir olasılık gibi görünse de şimdiye kadarki en yüksek çarpma olasılıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu gök cismi 2024 YR4 ilk olarak 27 Aralık 2024’te Şili’deki Río Hurtado teleskobu tarafından tespit edilirken boyutlarının ise 40 ila 100 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, gök bilimciler, 2024 YR4'ün büyük ölçekte yıkıma yol açmayacağı ancak çarpması halinde yalnızca 50 kilometrelik bir alanda hasar bırakabileceğini ön görüyor.

Anadolu Ajansı'nın ABC News'e dayandırdığı habere göre; gök cisminin çarpabileceği yerler arasında doğu Pasifik, kuzey Güney Amerika, Afrika ve Güney Asya gösteriliyor.

Uluslararası uzay ajansları, 2024 YR4'ün izlenilmeye devam edileceği ve çarpma ihtimaline karşı asteroidin yönünün değiştirilmeye çalışılacağı kaydediliyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.