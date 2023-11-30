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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Yeni Klasikler' Salon İKSV'de

        'Yeni Klasikler' Salon İKSV'de

        Salon İKSV'in 'Yeni Klasikler' adlı yeni serisi kapsamında klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini 1 ve 2 Aralık tarihlerinde Salon sahnesinde olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 14:22 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:22
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        'Yeni Klasikler' Salon İKSV'de
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        Müzik severlerin buluşma noktası Salon İKSV, yepyeni bir seriye evsahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni Klasikler başlığıyla izleyiciyle buluşacak seride İtalyan müzisyen ve güncel klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini 1 ve 2 Aralık tarihlerinde Salon sahnesinde olacak. Saat 21.30’da başlayacak konserler için kapı açılış saati 21.00.

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        Konserlerin biletleri passo.com.tr adresinden ve İKSV gişesinden satın alınabilir.

        Yeni Klasikler: Fabrizio Paterlini

        1-2 Aralık, 21.30

        İtalyan müzisyen ve güncel klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini, 90’lardan bu yana farklı disiplinlerde üretiyor, ürettikçe de evriliyor ve gelişiyor. Progresif rock besteleriyle başladığı kariyeri için 2006 bir dönüm noktası oldu. Kendi ismini verdiği plak şirketiyle 2007’de ilk solo piyano albümü Viaggi in aeromobile’yi yayımladı. 2013’te gelen Now’la birlikte elektronik altyapıları kucaklamaya başladı. Onu takip eden The Art of Piano ise “gerçek bir piyano şaheseri” olarak tanımlandı. 2017 çıkışlı albümü Secret Book’la formülü bir kez daha değiştirdi. Yaylılar, piyano ve elektronik altyapıların birlikteliği, şimdiye kadarki en karmaşık Fabrizio Paterlini albümüne hayat verdi. 2018’de solo piyanoya dönüşünü müjdeleyen Winter Stories’i bizlerle buluşturdu, ardından peş peşe Transitions üçlemesini tamamladı. Salon’da daha önce iki kez solo piyanoyla beş yıldızlı müzik ziyafetleri sunan İtalyan piyanist, bu sefer yenilediği repertuvarını bir yaylılar üçlüsü eşliğinde çalacak.

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        #İKSV
        #Salon
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        #konser
        #yeni klasikl
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