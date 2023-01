Uzun süredir beklenen orta gelirliye konut kampanyası bugün yapılan basın toplantısıyla duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıkladı.

Konut sektörünün üyeleri, “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” projesiyle ilgili görüşlerini Habertürk'e aktardı.

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul sektörünün uzun süredir bu kampanyaya kilitlendiği belirtip, "Kampanyanın açıklanmış olması hem konut satın alıcısını hem de konut geliştiricisini rahatlattı" dedi.

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Bu kampanyanın özeti şu; şu an Avrupa’da ne uygulanıyorsa, bizim ülkemizde de uzun vadeli, 180 ay gibi ciddi bir süreyle konut kredisi verilmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

İSTEBKoop Başkanı Ulvi ÖZCAN, projenin olumlu ve olumsuz taraflarını anlatıp, "Bu adımlar kapsamlı bir konut politikasının parçası olmalıdır" diye konuştu.

HEM ALICIYI HEM GELİŞTİRİCİYİ RAHATLATTI

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu

Gayrimenkul sektörü bir süredir bu kredi kampanyasına kilitlenmiş durumdaydı. Çünkü konut satın alıcısı da ihtiyaçlarını buraya endekslemiş olduğu için özellikle son aylarda çok düşük bir konut satış grafiği gördük. Bu açıdan kampanyanın açıklanmış olması hem konut satın alıcısını hem de konut geliştiricisini rahatlattı.

BARINMA MESELESİ MİLLİ BİR MESELEYE DÖNÜŞTÜ

Öte yandan bütün dünyada konut ihtiyacının karşılanmakta zorlanıldığı bir ortamda devletimiz ardı ardına ortaya koyduğu programlarla bu noktada çok önemli bir toplumsal destek ortaya koymuş oldu. Bunu çok önemli buluyoruz, çünkü şu anda konut ve barınma meselesi milli bir meseleye dönüştü. Bu noktada devletimiz bu adımları atmışken biz de iş dünyası olarak konuya toplumsal ve sosyal açıdan yaklaşmalıyız.

Açıklanan kampanya birinci eli destekleyen ve ilk defa konut sahibi olacak kişilerin erişimini kolaylaştıracak bir sistem. İnsanların aylık geliriyle faizi ödeyebildiği bir kredi imkanı, birinci el piyasasını ve üretimi desteklerken, ilk defa ev alacaklara özel kriterler oluşturularak toplumsal ve sosyo ekonomik katkı arttrılacak.

ÜST GELİR GRUBUNUN YATIRIM AMAÇLI ALIMI ÖNLENECEK

Kampanya detaylarına göre, sağlanacak finansman İstanbul’da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge illerinde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge illerinde en çok 2 milyon lira olacak. Asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, azami 15 sene vade sağlanacak. Finansman faiz oranı yüzde 0.69’dan başlayacak. Açıklanan kararlar, ilk kez konut sahibi olacaklar için çok olumlu adımlar. Taksitlerin hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek olması da ödeme kolaylığı sağlamış olacak. Özellikle üst gelir grubunun yatırım amaçlı lüks konut finanse etmesi bu şekilde önlenmiş olacak. GYODER olarak yatırım amaçlı konut alan kişilerin orta ve düşük gelir grubuyla aynı imkanlara sahip olmasını böyle bir dönemde biz de doğru bulmuyoruz. Hükümet tarafında da çalışmalar buradaki dengeyi oturtmak amaçlı yapıldı. Kampanyada insanların gelir düzeylerine göre ödeyebilecekleri faiz oranları kurgulanarak, orta gelir seviyesindeki kişilerin erişebileceği imkanlar sağlanacak.

Bu kampanya ile hem toplumsal ihtiyaç karşılanacak hem de üretim desteklenecek. Sosyal adaleti sağlamak, en yüksek sosyo ekonomik faydayı da ortaya koyuyor. Konuta erişimin en çok zorlanıldığı il olan İstanbul’un bu programda ayrı bir bölge olarak ele alınmasını ve yine toplumun tümüne bu imkanın daha adil bir şekilde sunulmuş olmasını olumlu buluyoruz.

ÜRETİMİ DESTEKLEYECEKTİR

Birinci el piyasasını destekleyen bir kredi genişlemesi olacak. Buradan üretecekleri kaynakla tekrardan konut geliştirecek firmaların projelerinde bu fonlamanın olabiliyor olması muhakkak ki üretimi de destekleyecektir. Çünkü şu an dünyadaki birçok konjonktürel sıkıntıdan dolayı üretmek zorlaştı. Her ne kadar geliştiricilerimiz yurt dışı fırsatlara bakıyor olsa da dünyanın her kıtasında farklı sıkıntılar var. Bu açıdan bir şekilde riskleri iyi yönettiğimiz, geliştiricilerin üretmeye devam ettiği fakat bu ürettikleri konutların da toplumun genel ihtiyacına karşılık veren konutlar olmasını çok önemsiyoruz.

Sektör bu noktada gerçekten bir motivasyon içerisinde, çünkü üretmek istiyor, birikimini kullanacak alanlar arıyor. Devlet atılacak adımları hızla atarken, özel sektör de üzerine düşeni yapmalı. GYODER olarak erişilebilir kiralık konut modeli ile biz de konut geliştirme süreçlerinde yeni bir iş modeli ile halkımızın ve devletimizin yanında olacağız. Erişilebilirliği kolaylaştıracak kiracı ve ev sahibi dinamiğine yeni bir açılım getirecek modelimiz için çalışmalarımızı hızlıca sürdürüyoruz. Bu kampanya önce toplumsal ihtiyaçları karşılayan, sonrasında sektörün de üretmesine katkı verecek bir gelir üretimini sağlayacak noktaya gelecektir.

TÜM PAYDAŞLARI DESTEKLEYEN BİR YAKLAŞIM

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz

Konut sektörüne yönelik kampanyalar Türk ekonomisine güç veriyor. Alt sektörlerle birlikte yaklaşık 300 sektörü harekete geçiren gayrimenkul sektörü, bu özelliğiyle de ekonominin dinamosu konumunda. Bu kampanyanın özeti şu; şu an Avrupa’da ne uygulanıyorsa, bizim ülkemizde de uzun vadeli, 180 ay gibi ciddi bir süreyle konut kredisi verilmiş oluyor. Başta Hükümetimiz olmak üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati’ye teşekkür ediyorum. Dünyada konut faizlerinin yukarı çıktığı, tüm kredilerin kısıldığı bir dönemde; Türkiye’nin orta sınıf alıcı için bu kampanyayı yapması, tüm paydaşları besleyen bir yaklaşım. Bu açıdan konut alıcısının da bunun çok iyi bir fırsat olduğunu bilmesi ve bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum.

KAPSAMLI KONUT POLİTİKASININ PARÇASI OLMALI

İSTEBKoop Başkanı Ulvi ÖZCAN

Yapılan açıklamada hane halkından hiç evi olmayanın öncelenmesi, 5 yıl satış yasağı getirilmesi, son bir yılda konut satışı yapmamış olması ve faiz oranların cazip olması olumlu yanları. Bununla birlikte 2. el konutun kapsam dışında tutulması ilk görünüşte eksikler gibi düşünüyorum

Konut sorununu tabii ki nisbi olarak çözecektir. Ancak bu adımlar kapsamlı bir konut politikasının parçası olmalıdır. Örneğin enflasyon düşürülmeden, dövizin durumu güven verici bir noktaya gelmeden, konutun barınma ile ilgili yatırım olması önlenmeden, kamunun elinde (hazine, belediyeler) kiralık konutu oluşturulmadan ve yabancıya konut satışıyla ilgili düzenlemeler yapılmadan tümüyle sorunun çözülmeyeceğini düşünüyorum.