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        Haberler Ekonomi Emlak Yeni Levent Modern’de ödeme kampanyası - Emlak Haberleri

        Yeni Levent Modern’de ödeme kampanyası

        Emlak Konut ve DAP Gayrimenkul Geliştirme tarafından hayata geçirilen Yeni Levent'in ikinci etabı Yeni Levent Modern'de peşin fiyatına vade farksız 24 ay taksitli sabit ödeme kampanyası başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:17
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        Yeni Levent Modern'de ödeme kampanyası
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        DAP Holding çatısı altında faaliyet gösteren DAP Gayrimenkul Geliştirme, Yeni Levent Modern’de firma bünyesinde vade farksız, 24 ay vade’ seçeneği sundu.

        Kampanyada, yüzde 25’i peşin olmak üzere peşin fiyatına vade farksız 24 ay vadeli sabit taksit imkânı yer alıyor. Söz konusu kampanyanın yanı sıra Yeni Levent Modern’de 120 aya kadar varan vadelerle banka kredisinden yararlanma olanağı da bulunuyor.

        DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “DAP’ın üstün mühendislik ve mimari çözümleriyle hayata geçen projemiz, İstanbul’a yıllar sonrası için bile model olabilecek bir anlayışla yükseliyor. Şehrin tam merkezinde ve doğanın içinde yaşama fırsatı sunduğumuz Yeni Levent Modern’de başlattığımız bu kampanya gayrimenkul yatırımını erteleyenler için çok özel bir fırsat olacak.” ifadelerini kullandı.

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