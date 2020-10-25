Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek son 3 haftadaki 2. galibiyetini elde etti. 3 puana duran toptan bulduğu gollerle uzanan sarı-siyahlılarda Semih ve Kubilay rakip fileleri havalandıran isimler oldu. Yeni Malatyaspor bu sonucun ardından puanını 8'e yükseltirken Gençlerbirliği 4 puanda kaldı. Öte yandan Yeni Malatyaspor'un bu sezon attığı 6 golün 5'i duran toplardan geldi.

10. dakikada Candeias'ın pasıyla altıpasta topla buluşan Murat Yıldırım'ın vuruşu ağları havalandırdı.

17. dakikada Yeni Malatyaspor'da Zeki'nin sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Johansson uzaklaştırdı.

23. dakikada Cueva'nın kullandığı köşe vuruşuna altıpasta çok iyi yükselen Semih Kaya'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu!

41. dakikada Hafez'in ceza sahasının sağından çektiği şutunu kaleci Nordfeldt köşeden çıkardı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

49. dakikada Yeni Malatyaspor'da Tetteh ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

53. dakikada kullanılan köşe vuruşuna ceza sahasında Kubilay kafayı vurdu, top ağlarla buluştu. Golün asistini Zeki Yavru yaptı.

63. dakikada Yeni Malatyaspor'da Afriyie Acquah'ın yerine Youssouf Ndayishimiye oyuna girdi. Acquah oyundan çıkarken oldukça sinirli hareketlerde bulundu ve kaptanlık pazubendini yere fırlattı.

70. dakikada Yeni Malatyaspor'da Kubilay'ın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

71. dakikada Yeni Malatyaspor'da savunma arkasına sızan Tetteh'in şutunu kaleci Nordfeldt kurtardı, ama öncesinde Tetteh zaten ofsayttaydı.

77. dakikada Yeni Malatyaspor'da Tetteh savunma arkasına sızdı, topu ağlara yolladı, ama öncesinde ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.