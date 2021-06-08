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Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 15. sırada tamamlayan Helenex Yeni Malatyaspor'un kulüp basın sözcüsü Hakkı Çelikel, yeni sezonda en az 10-15 futbolcu transfer ederek kadrolarını güçlendireceklerini söyledi

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek
AA

Çelikel, yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda görüştükleri futbolcuların olduğunu anlatan Çelikel, takımdan ayrılan ve ayrılacak oyuncuların da bulunduğunu kaydetti.

Çelikel, yeni sezonla ilgili analizler yaptıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımdan ayrılan oyuncularımız oldu, bunların en iyi şekilde yerlerinin doldurulması lazım. Son iki sezondur maçlarımızı diken üzerinde seyrediyorduk. Artık öyle bir takım kuralım ki stresli maçlar izlemeyelim istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gece gündüz takıma katkı sağlayacak futbolcuları bulmaya çalışıyoruz. Eksik mevkilere en uygun futbolcuları, bütçemize uygun olanlarını bulmak için araştırmalarımız sürüyor. Merkez orta saha, sağ bek, kanat olarak bire bir görüştüğümüz futbolcular var. Bizim istediğimiz futbolcu beklemek istiyor, bizi isteyen futbolcuyu tam içimize sinmediği için bekliyoruz. Bu süreç devam ediyor ama çok sürmez. Birkaç güne kadar netleşen bazı futbolcular olur. Şu an 7-8 futbolcumuzun sözleşmesi bitti, bunların yerlerinin doldurulması lazım. En az 10-15 futbolcuyu kadromuza katacağımızı düşünüyorum. Bunların en az 7-8'i de ilk 11'de oynayacak futbolcular olacak."

"BELLİ BİR NOKTAYA GETİRDİĞİMİZ FUTBOLCULAR VAR"

Merkez orta sahalarında eksiklerin bulunduğunu belirten Çelikel, "Orta saha bizim için önemliydi, sıkıntılar da çektik. Öncelikle orta sahaya 4-5 futbolcu takviyesi yapmamız lazım. En az 2 sağ bek transfer edilecek. Kadromuzu yenilemekten ziyade daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

Hakkı Çelikel, savunma oyuncusu Teenage Hadebe'nin ABD'nin Houston takımına transferinin yüzde 99 bittiğini, bazı rutin prosedürlerin devam ettiğini anlatarak, "Hadebe, muhtemelen önümüzdeki sezon takımda olmayacak. Bunun dışında Afriyie Acquah ile daha anlaşamadık, muhtemelen o da olmayacak. Bülent Cevahir zaten başka bir takımla anlaştı. Şu anda sözleşmesi bitip anlaşabileceğimiz çok futbolcu yok, o nedenle bu futbolcuların yerlerine daha istekli, farklı konseptte futbolcular alacağız. İsim veremeyiz ancak bire bir görüştüğümüz, belli bir noktaya getirdiğimiz futbolcular var." ifadelerini kullandı.

"OFANSİF BİR YENİ MALATYASPOR İZLETTİRECEĞİZ"

Çelikel, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1 Temmuz'da Malatya'da toplanmayı planladıklarını ardından Bolu'da kampa gireceklerini söyledi.

İyi bir takım kurmak için çabaladıklarını ifade eden Çelikel, şunları kaydetti:

"Yeni sezonda taraftarımız daha ofansif bir Yeni Malatyaspor izleyecek. Ofansif özelliği olan futbolcular transfer edeceğiz. Seyir zevki olan ve kaliteli futbol oynayan bir takım kuracağız. Top karşılayan değil de futbol oynayan, ayağında top tutmayı seven bir Yeni Malatyaspor izlettireceğiz. Kurmak istediğimiz kadro bu yönde."

"TARAFTARIMIZ BİZE GÜVENSİN, İNANSIN"

Geçen sezon iyi bir takım kurduklarını ancak talihsizlikler yaşadıklarını belirten Çelikel, şöyle konuştu:

"Bu sezon geçmiş yıllarda yaşadığımız olumsuzluklara hem teknik heyet hem de yönetim izin vermeyecek. Daha ofansif, daha istekli bir kadro kuracağız. Taraftarımızdan, yönetimde kim olursa olsun onlara güvenmelerini istiyoruz. Taraftarımız kadar biz de Yeni Malatyaspor'un çok iyi bir takım olmasını istiyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Bunu yaparken de hiç gücenmiyoruz, keyif alıyoruz. Biz yeter ki Malatya'nın yüzünü yere düşürmeyelim. Artık Malatya'nın hak ettiği yere gelmesi lazım. Çünkü şehir, camia ve taraftarlar olarak bunu hak ediyor. Taraftarımız bize güvensin, inansın."

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