Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında bu akşam karşı karşıya geliyor. Ligde 49 puan ve averajla 2. sırada bulunan Karadeniz ekibi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralacak. Ligde bir maç eksiği bulunan; 6 galibiyet, 7 beraberlik, 11 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Trabzonspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

GÜNÜN SPOR VİDEOSU

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR

SAAT: 20.00

HAKEM: Ali Palabıyık

STAT: Yeni Malatya

YAYIN: beIN SPORTS 2

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Robin, Gökhan, Murat, Umut, Bifouma, Acquah, Donald, Fofana, Mina, Sakıb

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe, Issam Chebake ve Mustafa Akbaş, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Vidar Örn Kjartansson, Youssuf Ndayishimiye ve Karim Hafes, statü gereği Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.

Karadeniz ekibinde, Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme, maçın ertelendiği tarihten sonra transfer edilmeleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın da sakatlıkları devam ediyor.

FIRTINA, DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Trabzonspor'un, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 yenilgisi bulunuyor. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da beraberlik aldı.

23 Eylül 2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor maçında mağlup olan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından dış sahada 170 gündür kaybetmiyor.

SÖRLOTH 2 HAFTADIR SUSKUN

Trabzonspor'da 19 golle gol krallığında zirvede bulunan oyuncusu Alexander Sörloth, 2 haftalık gol suskunluğunu bozmaya çalışacak. Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında gol atamayan Norveçli golcü, bu sezon en fazla 2 haftalık gol atamadığı dönem yaşadı.