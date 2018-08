Yeni Mercedes C 180 satışa çıktı, işte fiyatı

Sedan, Coupé ve Cabriolet gövde seçenekleri ile ithal edilen yeni C-Serisi, versiyona göre Comfort, Exclusive ve AMG donanım paketlerinde tercih edilebiliyor. Yeni C-Serisi’nde tamamen yeni geliştirilen 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor, EQ Boost adındaki elektrik motor desteğine sahip olarak segmentinde öncü rol üstleniyor.

Yeni C-Serisi’nin tüm modellerinde 9G-TRONIC otomatik şanzıman, dizel ve benzinli motorların tamamında da partikül filtresi standart donanımda yer alıyor.

Mercedes-Benz C 200 4MATIC, hem elektrik destekli turbo benzinli motoru hem de dört tekerlekten çekişli olması ile segmentinde fark yaratan bir konuma geliyor. EQ Boost adındaki, 10 kW ek güç ve 160 Nm tork üreten elektrik motor desteği ile 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motorunda toplamda 184 BG/135 kW güç ve 280 Nm tork değerleri sunan yeni C 200 4MATIC, tamamen yeni bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Araç 48 Volt besleme sistemi ve EQ Boost’tan oluşan kombinasyonun da desteği ile 7,2-6,9 lt/100 km seviyesinde bir ortalama yakıt tüketimi ve 156-148 gr/km emisyon salınımı sunuyor.

Mercedes-Benz C 180, C-Serisi ailesinin baz versiyonunu oluşturuyor. İlk etapta 9G-TRONIC ile kombine edilen 156 BG/115 kW güç, 250 Nm tork üreten C 180, karma koşullarda 6,8-6,5 lt/100 km yakıt tüketimi ve 155-149 gr/km emisyon salınımı sunuyor.

DİZEL SEÇENEĞİ

Mercedes-Benz C 200 d, güncel dizel motor ailesinin yeni 1,6 litrelik versiyonu ile ilk kez kullanıma sunuluyor. 9G-TRONIC şanzımanla donatılan C 200 d, 150 BG/110 kW güç ve 360 Nm tork üretiyor. Mercedes-Benz C 200 d’nin karma koşullarda yakıt tüketimi 5,0-4,8 lt/100 km ve emisyon salınımı ise 132-126 gr/km.

