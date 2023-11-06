Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçındaki pozisyon Türkiye'nin gündemine oturdu! TFF 2. Lig'de oynanan Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor karşılaşmasında Vansporlu futbolcunun, Mersinli Oğuz Özden'e yaptığı faul neticesinde sarı kart görmesi sosyal medyada gündem oldu. Mücadelenin ardından Yeni Mersin İdman Yurdu takımı resmi sosyal medya hesabından karara ilişkin bir paylaşım yaptı ve Türkiye Futbol Federasyonuna çağrıda bulundu

Habertürk Giriş: 06.11.2023 - 12:21 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:21 facebook

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