Yeni Nesil Ajan 2 oyuncuları kimler? Yeni Nesil Ajan 2 konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2005 yılı çıkışlı filmin başrolünde Samuel L. Jackson, Sunny Mabrey yer alıyor. 2002 yapımı XXX'in devamıdır. XXX serisinin ikinci filmidir.
YENİ NESİL AJAN 2 OYUNCULARI
Ice Cube .... Darius Stone
Samuel L. Jackson .... Ajan Augustus Gibbons
Willem Dafoe .... Savunma Genel Sekreteri General George Deckert
Scott Speedman .... Ajan Kyle Steele
Peter Strauss .... Başkan James Sanford
Xzibit .... Zeke
Michael Roof .... Ajan Toby Lee Shavers
Sunny Mabrey .... Charlie Mayweather
Nona Gaye .... Lola Jackson
John G. Connolly .... Alabama Cobb
Ramon De Ocampo .... Ajan Meadows
YENİ NESİL AJAN 2 KONUSU
Ulusal güvenlikten sorumlu ajan Augustus Gibbons, şimdiye kadar Amerika'ya gelen bütün tehditlerin üstesinden gelerek ülkenin güvenliğini sağlamayı başarmıştır. Ancak, yeni bir tehlikeyle karşı karşıyadır ve tehdit eden terörist grup Amerikan ordusuyla bağlantılıdır. Gibbons, güvenlik sekreteri George Deckert'ın ABD başkanını kaçırıp öldürmek için gizli bir askeri birlik kurduğunu öğrenir. Bunun üzerine XXX programında yeni bir ajan olan Darius Stone'u Washington'a gönderir. Darius'un görevi ABD başkanına yapılacak olan suikasti engellemektir.
YORUMLAR