Yeni Nesil Ajan 2 oyuncuları kimler? Yeni Nesil Ajan 2 konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2005 yılı çıkışlı filmin başrolünde Samuel L. Jackson, Sunny Mabrey yer alıyor. 2002 yapımı XXX'in devamıdır. XXX serisinin ikinci filmidir.



YENİ NESİL AJAN 2 OYUNCULARI

Ice Cube .... Darius Stone

Samuel L. Jackson .... Ajan Augustus Gibbons

Willem Dafoe .... Savunma Genel Sekreteri General George Deckert

Scott Speedman .... Ajan Kyle Steele

Peter Strauss .... Başkan James Sanford

Xzibit .... Zeke

Michael Roof .... Ajan Toby Lee Shavers

Sunny Mabrey .... Charlie Mayweather

Nona Gaye .... Lola Jackson

John G. Connolly .... Alabama Cobb

Ramon De Ocampo .... Ajan Meadows

YENİ NESİL AJAN 2 KONUSU

Ulusal güvenlikten sorumlu ajan Augustus Gibbons, şimdiye kadar Amerika'ya gelen bütün tehditlerin üstesinden gelerek ülkenin güvenliğini sağlamayı başarmıştır. Ancak, yeni bir tehlikeyle karşı karşıyadır ve tehdit eden terörist grup Amerikan ordusuyla bağlantılıdır. Gibbons, güvenlik sekreteri George Deckert'ın ABD başkanını kaçırıp öldürmek için gizli bir askeri birlik kurduğunu öğrenir. Bunun üzerine XXX programında yeni bir ajan olan Darius Stone'u Washington'a gönderir. Darius'un görevi ABD başkanına yapılacak olan suikasti engellemektir.