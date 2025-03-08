Yeni nesil kahve dükkanında 70 yaşında baristalık yapıyor

Uzun yıllar Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli işlerde çalışıp emekli olan, şimdi de ilerleyen yaşına rağmen kızına destek veren 70 yaşındaki Havva Çal, sosyal medyada 'Barista teyze' videosuyla dikkatleri üzerine çekti.

Üç çocuk annesi Çal, kahve yapmaya kızı vasıtasıyla başladığını, baristalığa ise çocuklarını görerek heveslendiğini anlattı.

Emekli olduğunu, arada gelip çocuklarına yardım ettiğini belirten Çal, "Benim için de çok iyi oluyor, evde oturmak sıkıyor. Kahve eğitimini kızım aldı, ondan sonra başladılar. Bir de öğrencilerle burada iç içe oluyoruz. İnsanları seviyoruz, o sevgiyi gelenlere yansıtıyoruz. Burada otururken bir hanım kızıma kahve yaptım. O da beni sosyal medyaya koymuş" ifadelerini kullandı.

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"BİRAZ MERAKLI, BİRAZ DA CESARETLİYİM HERHALDE"

Kahve yapmayı her zaman merak ettiğini dile getiren Çal, "Biraz meraklı, biraz da cesaretliyim herhalde. Bir gün kahveciye erken gelmiştim. Bir öğrenci benden Americano istedi ve öyle başladı. Sonra çok hoşuna gitti" dedi.

Çal, insanların kendisini gördükten sonra "Niye çalışıyorsun?" diye soru yönelttiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Aslında çalışmıyorum ama böyle kahve yaparken görüyorlar. Ben de çalışmayı seviyorum. Bir insanın mutlu olduğunu gördüğümde ben de mutlu oluyorum. Ben de diyorum, 'Bakın emekli oldum ama gelip yardım ediyorum. Siz de emekli olursanız durmayın, yolunuza devam edin.' Memnun oluyor çocuklar, şaşırıyorlar."

Her çeşit kahve yapmayı öğrendiğini söyleyen Çal, "Kendim cappuccino içtiğim için onu yapmayı seviyorum. Süslemeler de yapıyorum. Kızımdan gördüm. Kızım gelmedi mi, bir tarafım yarım gibi oluyor. O gelince mutlu oluyorum. Beraber çalışmak çok güzel" diye konuştu.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara seslenen Havva Çal, şunları kaydetti:

"Kadınlar çok akıllı, girdikleri her işi yaparlar. Benim yaşımdaki annelerimiz evlerinde oturmasınlar. Ne beceriyorlarsa onu yapsınlar. Eğer evlerinde yapacak bir şey bulamıyorlarsa yardım kurumlarına gitsinler. Eğer çocuk bakmak istiyorlarsa çocuk baksınlar. Ne beceriyorlarsa onu yapsınlar çünkü becerinin arkasından gelen güzel bir şey insanı mutlu ediyor. Bana çok önyargılı davrananlar oldu ama hiç umursamıyorum. Önce annelerimiz ve bütün kadınlar, kendilerini sevsinler ve kendilerine güvensinler. Zaten işin sırrı güven. Hele bizim Türk annelerimiz çok akıllıdır, çok da beceriklidir."

"İNSANLARDAN OLUMLU, ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIK" Havva Çal'ın kızı Hürrem Temelli ise aile işletmesinde bir arada çalıştıklarını, 16 senedir annesiyle beraber işletmeyi sürdürdüklerini anlattı. REKLAM En büyük destekçisinin annesi olduğunu vurgulayan Temelli, "Allah'ım sağlıklı güzel ömürler versin. Ben onu görmediğimde çok huzursuz oluyorum. İlk geldiğimde onun yanına çıkıyorum, onu görüyorum. O da bana destek oluyor. Hem sevgi hem saygı hem de beraberlik içerisinde işi götürüyoruz çok şükür" şeklinde konuştu. Uzun yıllar annesinin Avusturya'da çalıştığından bahseden Temelli, şunları paylaştı: "Onlar emekli olunca 'Türkiye'ye gelip ne yapabiliriz?' dediler. Boş durmayı sevmeyen, çok çalışkan insanlar. 'Beraber bir şey açalım.' diye düşündüler. Abim de bu konuda bize çok destek oldu. Önce Kayserili olduğumuz için mantı üzerine yerimizi açtık. Daha sonra bu üçüncü nesil kahveciliğin geliştiğini gördük. İnsanlardan olumlu, çok güzel tepkiler aldık. Çok mutlu olduklarını söylediler. Baristalık eğitimi aldıktan sonra baristalığın çok keyifli iş olduğunu öğrendim. Artlar yapmak, değişik değişik kahveler öğrenmek... Aslında bir fincan kahvenin çok güzel hikayesi olduğunu öğrendik." "KADINLARIN NELER BAŞARABİLECEKLERİNİ GÖRSÜNLER" Müşterilerin ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirten Temelli, şunları anlattı: REKLAM "Kafeye girdiklerinde 'Biz barista arıyoruz.' dediklerinde, 'Evet biz baristayız.' dediğimizde çok şaşırdılar. 'Siz mi yapacaksınız?' diye böyle tepkiler aldık. Yaptığımız kahveleri görünce çok mutlu oldular. Aslında ön yargıların yıkılması gerektiğini öğrendik. İnsanların saçıyla, başörtüsüyle, şekliyle, kıyafetiyle değerlendirilmemesi gerektiğini öğrendik. Hatta sipariş verdiğimiz firmalar bile beni görünce çok şaşırdılar. Artık onlar da alıştı. Annemi de öyle görünce çok şaşırmışlar. Annem, çok zeki ve meraklı kadındır. Yaptığı işi muhakkak başarmak için çok uğraşır. 'Bana da eğitim verir misin?' dedi. Birkaç kere gösterdik. Sonra sabahları geldiğinde yalnız kalmak zorunda kaldı. Çalışanlarımız ya trafikten yolda kaldı ya da gelemedikleri zaman annem burada yalnız kalınca dedi ki, 'Bu işi öğrenmem gerekiyor.' Sonra ona da eğitim verdik. Allah'a şükür becerebildi, yapabildi. Gördüğünüz gibi sosyal medyada 1 milyonu aşkın beğeniler almış."