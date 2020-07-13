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Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, neredeyse tüm ülkelerde sosyal yaşamı keskin bir şekilde değiştirdi. Bu değişimin en ciddi olarak gözlendiği noktalardan biri de her ülkede farklı şekilde uygulanan sosyal mesafe kuralı oldu.

ABD'de hükümet kişilerden 183 santimetrelik mesafeye dikkat etmelerini isterken, bu rakam Türkiye ve Almanya'da 150 santimetre, Çin ve Hindistan'da ise 100 santimetre...

2017'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ise toplumların 'sosyal mesafe' alışkanlıkları birbirlerinden farklılık gösteriyor. Örneğin salgın öncesinde Türkiye'de insanlar aile ve arkadaşlarını kapsayan samimi alanda ortalama 58 santimetre mesafe bırakırken, tanıdıklarının girdiği kişsel alanları ortalam 93 santimetre olarak ölçüldü. 150 santimetreyi salgın önlemi olarak belirleyen Türkiye'de salgın öncesi dönemde ortalama sosyal mesafe 123 santimetre olarak ölçülmüştü.

Reuters'ın derlediği salgın öncesi ve sonrası sosyal mesafe alışkanlıkları şu şekilde: