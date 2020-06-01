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Müze bahçesinde düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın yanı sıra Konya protokolü ve Mevlana hazretlerinin soyundan gelen davetliler ile Konyalılar katıldı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Sema gösterisi ile yapılan açılışta davetliler sosyal mesafe kuralına uygun olarak etkinliği takip etti. 75 gündür kapalı bulunan Mevlana Müzesi, yerli ve yabancı turistler tarafından saatte 200 kişi olmak üzere ziyaret edilebilecek.

Girişte kolonya ve maske verilmesinin yanı sıra, ziyaretçilerin sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulunacak.

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