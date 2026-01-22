Habertürk
        Haberler Dünyadan Yeni Prens Harry vakası: Brooklyn Beckham'ın ailesini anlatan kitap projesi yolda

        Brooklyn Beckham'ın ailesini anlatan kitap projesi yolda

        Ailesinin, hayatını kontrol etmeye ve eşiyle arasını bozmaya çalıştığı iddiasıyla gündemde olan Brooklyn Beckham, şimdi de kitap yazmaya hazırlanıyor. Beckham ailesi içinde yaşanan kavganın kitaba yansıması, yazdığı kitapla kraliyet ailesini sarsan Prens Harry'nin olayına benzetiliyor

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 11:59 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:05
        Yeni Prens Harry vakası bekleniyor
        Brooklyn Beckham, annesi Victoria Beckham ve babası David Beckham'ı yerden yere vurduğu açıklamasıyla gündemden düşmüyor. 26 yaşındaki oğul Beckham, ebeveynleri David Beckham ile Victoria Beckham'ı hayatıyla ilgili anlatıları kontrol etmekle, eşi Nicola Peltz ile evliliğini baltalamakla suçlayan sert açıklamasını yayınladığında, ailesiyle ipleri koparmasının ardından bu yaptığı, son darbe olarak yorumlanmıştı. Ancak Brooklyn Beckham'a yakın bir kaynak, Daily Mail'e konuşarak; "Bu son bir yardım çağrısı değildi. İnsanlar, bunun son olduğunu düşünüyorsa, aslında bu bir başlangıç" dedi.

        Buna göre, perde arkasında, yıllardır sessizce devam eden görüşmeler sonucu, Beckham ailesi ile ilgili her şeyi anlatan bir kitap anlaşması artık kesin olarak gündemde.

        Brooklyn Beckham'a uzun süredir, yemek kitapları, fotoğraf projeleri, gösterişli yaşam tarzı dergilerinden ve daha da ısrarlı bir şekilde kendi hikâyesini anlatması gerektiği yönünde öneriler geldiğini söyleyen kaynak, oğul Beckham'ın aile hikâyesini anlatacağı kitap projesiyle bugünde dek ilgilenmediği, ancak bundan sonra odak noktasının bu olduğunu söyledi.

        Son birkaç aydır, gerilimler derinleşip spekülasyonlar yoğunlaşırken, Brooklyn Beckham ile eşi Nicola Peltz, kitap fikrini sessizce yeniden ele aldı. Kaynak; "Bu, ortalığı temizlemek için kendi tarafından hikâyesini anlatmayı ciddi olarak düşündüğü ilk sefer. Başkalarının onun için hikâyeyi yeniden yazmasından bıktı" diye konuştu.

        Aileye yakın kaynaklara göre, Beckham çifti tehlikenin ne olduğunun farkında. Dikkatli olmaları gerektiğini biliyorlar. Eğer oğulları Brooklyn'i zorlarlarsa, kamuoyu önünde söylediklerini inkar ederlerse veya karşılık verirlerse, oğullarını daha da ileri gitmeye zorlamış olurlar.

        Brooklyn Beckham'ın kitap projesiyle ailesinin kirli çamaşırlarını ortaya dökme ihtimali, akıllara benzer bir durumun yaşandığı kraliyet ailesi ve Prens Harry'yi getirdi. Harry'nin anı kitabı 'Yedek' (Spare), sadece kraliyet ailesini sarsmakla kalmadı, ünlülerle ilgili yayıncılığın kurallarını da yeniden yazdı.

        Prens Harry'nin kitabı, İngiltere'de ilk haftasında 467 binden fazla kopya satarak tarihin en hızlı satan kurgu dışı kitabı oldu. 35 milyon ila 40 milyon dolar arasında olduğu bildirilen küresel satışlarıyla, güçlü ailelerin kamuoyu önünde parçalanmasına dair içeriden anlatımlara büyük bir ilgi olduğunu kanıtladı.

        #Brooklyn Beckham
        #Victoria Beckham
        #David Beckham
        #Kitap
        #Prens Harry
