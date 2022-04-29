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Renault, ticari modeli Trafic'in yenilenen versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. Yapılan açıklamaya göre, araç Panelvan ve Combi 5+1’de sunulan düz vites versiyonların yanı sıra, Trafic Combi 5+1 ve Trafic Combi 8+1’de otomatik vites seçenekleri ile de bayilerde yer alacak.

Hafif ticari araç pazarının 2022 birinci çeyrek sonuçları itibariyle toplam pazardan yüzde 23 pay aldığını belirten Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Medium Van segmenti ise, yüzde 4.2'si Panelvan, yüzde 2.4'ü Combi olmak üzere hafif ticari araç pazarında toplamda yüzde 6.6'lık bir ağırlığa sahip. Ayrıca ticari araç pazarı içerisinde yüzde 4.9’luk bir paya sahip olan minibüs segmentinin yaklaşık üçte biri 8+1 combi/minibüslerden oluşuyor. Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye pazarına sunduğumuz yeni Express’in ardından yeni Trafic modelinin de yenilenmesi, ürün gamına eklenen otomatik vitesli ve 8+1 koltuklu versiyonlarıyla ticari araç pazarındaki iddiamızı daha da yukarılara taşımak istiyoruz" dedi.

SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ İLE GELDİ

Hem ticari hem de bireysel müşterilere hitap edecek şekilde yeniden tasarlandığı aktarılan araçta, tamamen LED olarak sunulan yeni farların standart olarak otomatik yanma özelliğiyle donatıldığı kaydedildi.

16” jantlar ve yeni jant kapakları standart sunulurken, versiyona bağlı olarak Gümüş Gri 17" alüminyum alaşım jantlar da opsiyonel olarak alınabiliyor.

Yeni bir tasarımla daha büyük ve daha görünür kadranlara sahip olan yeni Trafic’te, versiyona bağlı olarak 4,2” renkli dijital gösterge paneli de sunuluyor. Standart olarak sunulan hız ayar ve sınırlayıcı kumandaları direksiyona entegre edilirken, piyano tuş takımı da ön konsolun orta bölümünde standart olarak sunuluyor.

Yeni Trafic ailesi, standart radyonun yanı sıra opsiyonel olarak alınabilen Renault Easy Link 8” dokunmatik multimedya sistemi ve Apple CarPlay ile opsiyonel olarak tercih edilebilen 15W gücündeki kablosuz şarj cihazı, USB girişleri ve 12V şarj soketi gibi donanımlar ile satışa sunuluyor.

2 FARKLI GÜÇ ÇIKIŞI SUNUYOR

Yine versiyona bağlı olarak sunulan sürüş destek paketi ile adaptive cruise control, aktif acil fren destek sistemi, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, otomatik uzun-kısa far teknolojisi ve trafik işaretleri tanıma sistemi olmak üzere yeni nesil sürüş destek sistemleri de araçta yer alıyor.

Aracın Panelvan versiyonunun uzunluğu 5 bin 480 mm, yüksekliği ise bin 967 mm olarak açıklanırken, yükleme hacminin ise 6 metreküpü bulduğu da verilen bilgiler arasında.

Öte yandan, yeni Trafic ailesi, 2.0 litrelik Blue dCi motor seçeneğiyle tüketicilerle buluşuyor. Stop & Start teknolojisi ile donatılan motorların, Euro 6D FULL normunu karşıladığı belirtiliyor. Yeni Trafic, versiyona göre 150 ve 170 bg’lik güç sunuyor.

Fransız ticari aracın 421 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarıyla satışa sunulduğu belirtildi.