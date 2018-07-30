Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk MGK toplantısı bugün saat 15.00’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleşecek. Yeni sistemin ilk MGK’sında birçok ilk gerçekleşecek.

Daha önceki toplantılara Başbakanlık Müsteşarı olarak katılan Fuat Oktay, bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak toplantıda olacak. 30 Mayıs'taki son MGK’da Genelkurmay Başkanı olarak üniformasıyla yer alan Hulusi Akar ise, bu kez Milli Savunma Bakanı olarak toplantıdaki yerini alacak.



Akar'ın halefi, Orgeneral Yaşar Güler daha önce Kara Kuvvetleri Komutanı olarak katıldığı toplantıya bu kez Genelkurmay Başkanı sıfatıyla katılacak. Son atamalardan sonra kara kuvvetleri komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar da ilk defa Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yer alacak.



YOĞUN GÜNDEM

Toplantının gündemi ise oldukça yoğun... Suriye, dış politika, terörle mücadele ve ABD ile gerilen ilişkiler konuşulacak. Münbiç yol haritası çerçevesinde bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen bağımsız devriye faaliyetleri masaya yatırılacak. PKK-PYD unsurlarının bölgeden çekilmesine ilişkin saha raporları ve İdlib'te 12 ayrı bölgede kurulan gözlem noktalarına ilişkin gelişmeler de Milli Güvenlik Kurulu toplantısında değerlendirilecek.

MGK’nın gündeminde terörle mücadele de olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yurt içinde ve Kuzey Irak'ta devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Sadece PKK değil, Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadele de yine kritik başlıklardan olacak.



ABD İLE İLİŞKİLER

Yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ABD ile yaşanan Rahip Brunson geriliminin de değerlendirilmesi bekleniyor. Washington yönetiminin Türkiye’ye yönelik yaptırımlar uygulanacağı yönündeki açıklamaları da toplantı masasında görüşülecek."

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