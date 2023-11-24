ŞOK aktüel kataloğu yayında! 25-28 Kasım 2023 ŞOK indirimli ürünler listesi
ŞOK market 25 Kasım 2023 Cumartesi günü satışa çıkacak indirimli ürünleri internet sitesinde paylaştı. Bu hafta yeni ŞOK kataloğunda çeşit çeşit oyuncaklar ön plana çıkıyor. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. İşte, 25-28 Kasım 2023 ŞOK indirimli ürünleri fiyat listesi...
ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde bu hafta cumartesi günü birçok farklı kategoride onlarca ürün indirime giriyor. Peki, 25-28 Kasım 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, ŞOK katalog ürünleri...
ŞOK 25 KASIM 2023 AKTÜEL KATALOĞU
PVC Masa Örtüsü - 69,95 TL
Minder - 59,95 TL
Yüz Havlusu Bordürlü - 69,95 TL
Hot Wheels Monster Trucks Arabalar - 219 TL
Hot Wheels Aktivite Seti - 89,95 TL
Prenses Bebek - 119 TL
Balerin Bebek - 129 TL
Oyun Çadırı - 239 TL
UFO S/24 Infrared 2400 Watt Isıtıcı - 2699 TL
Samsung WW11BB534DAEAH 11 KG Çamaşır Makinesi - 17479 TL
Lenovo V15 Ryzen5 5500U 8GB 512SSD Freedos Taşınabilir Bilgisayar - 12999 TL
Altus Al 328 B 257 L Çift Kapılı Buzdolabı - 9999 TL
Reeder M7 Go 1GB 8GB 7" Beyaz Tablet - 1399 TL
FLY Dani Evyeli Mini Mutfak Üst - 1499 TL
FLY Göcek Mutfak Dolabı - 5799 TL
FLY Forme Mini Mutfak - 4999 TL
FLY Mini Evyeli Mutfak Üst Modül - 1099 TL
FLY Lilyum Ada - 2999 TL