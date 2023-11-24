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        Haberler Gündem Yeni ŞOK aktüel ürünler 25 Kasım 2023 kataloğu: Bu hafta Cumartesi ŞOK market indirimli ürünleri

        ŞOK aktüel kataloğu yayında! 25-28 Kasım 2023 ŞOK indirimli ürünler listesi

        ŞOK market 25 Kasım 2023 Cumartesi günü satışa çıkacak indirimli ürünleri internet sitesinde paylaştı. Bu hafta yeni ŞOK kataloğunda çeşit çeşit oyuncaklar ön plana çıkıyor. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. İşte, 25-28 Kasım 2023 ŞOK indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:20
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        ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde bu hafta cumartesi günü birçok farklı kategoride onlarca ürün indirime giriyor. Peki, 25-28 Kasım 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, ŞOK katalog ürünleri...

        ŞOK 25 KASIM 2023 AKTÜEL KATALOĞU

        PVC Masa Örtüsü - 69,95 TL

        Minder - 59,95 TL

        Yüz Havlusu Bordürlü - 69,95 TL

        Hot Wheels Monster Trucks Arabalar - 219 TL

        Hot Wheels Aktivite Seti - 89,95 TL

        Prenses Bebek - 119 TL

        Balerin Bebek - 129 TL

        Oyun Çadırı - 239 TL

        2

        UFO S/24 Infrared 2400 Watt Isıtıcı - 2699 TL

        Samsung WW11BB534DAEAH 11 KG Çamaşır Makinesi - 17479 TL

        Lenovo V15 Ryzen5 5500U 8GB 512SSD Freedos Taşınabilir Bilgisayar - 12999 TL

        Altus Al 328 B 257 L Çift Kapılı Buzdolabı - 9999 TL

        Reeder M7 Go 1GB 8GB 7" Beyaz Tablet - 1399 TL

        3

        FLY Dani Evyeli Mini Mutfak Üst - 1499 TL

        FLY Göcek Mutfak Dolabı - 5799 TL

        FLY Forme Mini Mutfak - 4999 TL

        FLY Mini Evyeli Mutfak Üst Modül - 1099 TL

        FLY Lilyum Ada - 2999 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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