'Yeni Steve Jobs' olarak anılmıştı, hapis cezası aldı 0:00 / 0:00

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Theranos CEO'su Elizabeth Holmes, ürettikleri makinelerinin birkaç damla kanla yüzlerce hastalığa tanı koyabileceğini iddia etmişti. 2014'te zirveye çıkan Holmes, Forbes dergisi tarafından dünyanın kendi imkanlarıyla milyarder olan en genç kadını olarak ilan edilmişti ve henüz 30 yaşında 'Yeni Steve Jobs' olarak anılıyordu.

ÜNLÜ MİLYARDERLERDEN YATIRIM ALMIŞTI Görsel: Associated Press Bu süre zarfında Holmes, medya devi Rupert Murdoch ve teknoloji devi Larry Ellison gibi milyarderlerden 900 milyon dolarlık kaynak bulmuş ve şirketin yönetim kuruluna ABD’nin eski dışişleri bakanı Henry Kissinger ve general James Mattis gibi isimleri dahil ettirmeyi başarmıştı. Ancak 2015'e gelindiğinde Wall Street Journal bu teknolojinin aslında çalışmadığını, bahsedilen şeylerin çoğunun gerçekleştirilmediğini ortaya çıkardı. Şirket bu iddiaların ardından 2018'de kapandı.

11 YILDAN FAZLA CEZA ALDI Görsel: Associated Press Holmes'a kamuyu dolandırmak dahil 11 suçlamada bulunuldu ancak jüri bir karara varamamıştı. Ancak Silikon Vadisi hırsının bir sembolü haline gelen Holmes, başarısız girişimin yatırımcılarını kandırmaktan dün 11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç kararında Theranos'un "yanlış beyanlar, kibir ve düpedüz yalanlarla" sarsıldığını söyledi. Davila, "Bu dava pek çok düzeyde çok rahatsız edici. Bayan Holmes'un aldığı kararları vermesine neden olan şey neydi? Ahlaki pusulada bir kayıp mı oldu?" diye konuştu. Holmes ise yargıca eylemlerinin sorumluluğunu kabul ettiğini söylerken ağlayarak "Vücudumun her hücresiyle başarısızlıklarımdan pişmanlık duyuyorum" dedi. Şu an hamile olan Holmes, Davila'ya hayatının geri kalanını başkalarına yardım etmeye adayacağına söz verse de cezadan kaçamadı.

AVUKATLARI İTİRAZ EDECEK Görsel: Associated Press ABD Bölge Yargıcı Edward Davila tarafından verilen ceza, federal savcıların talep ettiği 15 yıllık cezadan daha kısa olsa da savunma avukatı Rachel Fiset karara ilişkin "Bu çok ağır bir ceza" dedi ve itiraz edeceklerini açıkladı. Yargıç, Holmes'a 27 Nisan'da hapse girmesi gerekmeden önce beş aydan fazla özgürlük verdi. Bu Holmes'a hapse girmeden önce ikinci çocuğunu doğurmasını sağlayacak bir zaman penceresi açtı.