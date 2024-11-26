Yeni yılda yepyeni konserler İş Sanat'ta

Konser programını geniş bir yelpazede hazırlayan İş Sanat, yılın başında ağırlayacağı soprano Aida Garifullina’nın ardından, yepyeni projeleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor.

“SEVDA TÜRKÜLERİ” İŞ SANAT’TA

Konser programında birbirinden farklı müzik türlerine yer veren İş Sanat, yeni yılda çok özel yerli projelerle sanatseverlerin karşısında olacak. Bu projelerden ilki, “Sevda Türküleri” ismini taşıyor. Türk Halk Müziği’nin başarılı müzisyenleri Sevcan Orhan ile Hüseyin Turan, Sevgililer Günü haftasında sevda türkülerini seslendirecek.

REKLAM Anadolu’nun dört bir yanından sevdaya dair en güzel türkülerin yer alacağı, Sevcan Orhan’ın güçlü sesi ve Hüseyin Turan’ın ustalıklı bağlama tınıları ile dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacağı bu konser 12 Şubat Çarşamba 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek. GAYE SU AKYOL İLE “ENDÜLÜS’TE RAKS”

İş Sanat sahnesine özel olarak hazırlanan yerli projelerden bir diğeri de Gaye Su Akyol ile “Endülüs’te Raks”. Akyol’un, 5 Mart Çarşamba 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda vereceği bu özel konserin repertuvarı, projenin müzik direktörü kanun sanatçısı Serkan Halili ile Gaye Su Akyol tarafından hazırlanıyor. REKLAM “Endülüs’te Raks” konseri, Gaye Su Akyol’un geleneksel ve moderni iç içe geçiren müzikal kimliğini, sanatçıya özgü bir dille İş Sanat dinleyicileriyle buluşturacak.

CESUR, GÖSTERİŞLİ VE RENGÂRENK: THE TIGER LILLIES Opera, şanson, vodvil, punk ve çingene müziğini kaynaştırarak kendine özgü bir kabare müziği yaratan Londra merkezli The Tiger Lillies, teatral performanslarını İş Sanat’a taşıyor. Sahnede geçirdikleri 35 yılda müziğe getirdikleri yenilikçi yaklaşımları, hicivli ifadeleri ve alışılmadık enstrümanları dâhil ettikleri performanslarıyla The Tiger Lillies, 24 Nisan Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda olacak.