Bilim insanları çalışmada altı dişi kediye iki farklı dozda gen terapisi uyguladı. Üç kedi ise kontrol grubu oldu. Araştırma takımı, dört ay süren iki çiftleşme deneyi içinse dişi kolonisine bir erkek kedisi getirdi. Dişi kediler iki yıldan uzun süre takip edildi ve üreme hormonları, yumurtama döngüleri ile doğurganlık üzerindeki etkisi değerlendirildi.