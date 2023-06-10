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Yeni yöntem sayesinde kediler artık aşı ile kısırlaştırılabilir!

Dünyada 600 milyondan fazla evcil kedi olduğu tahmin ediliyor. Bu kedilerin tam yüzde 80'i sokak kedilerinden ya da yabani kedilerden oluşuyor. Kediler arabalar, bulaşıcı hastalıklar ve yırtıcılar ile beraber bir dizi sorunla mücadele ediyor. Kısırlaştırma tedavisi ise evsiz kedilerin popülasyonunu kontrol altına almak için yardımcı oluyor ve barınakların çoğalmasına engel olabiliyor. Yeni bir yönteme göre artık sevimli dostlarımız aşı ile kısırlaştırılabilecek.

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  • Yeni yöntem ile kediler artık aşı ile kısırlaştırılabilecek!

    Bilim insanları kedilerin gebelik kontrolü için geliştirdiği yeni yöntem, uzun süreli enjeksiyonlar ile kısırlaştırma konusunda umut veriyor. Yayımlanan makalede anti Müller hormonu (AMH) gen terapisinin sadece bir dozu, evcil kedilerde uzun dönemli gebelik kontrolü sağlıyor. Yöntem, ameliyat ile kısırlaştımaya güvenli ve alternatif bakış açısı sunuyor.
  • Yeni yöntem ile kediler artık aşı ile kısırlaştırılabilecek!

    AŞI İLE KISIRLAŞTIRMA YAPILACAK

    Dişi memelilerin yumurtalıklarında ve erkeklerin testislerinde üretilen AMH, doğal şekilde oluşan streoid dışı bir hormon. Araştırmacılar AMH seviyelerini belli bir eşiğin ötesine kadar yükseltmenin, yumurtalık foliküllerinin büyümesini baskıladığını keşfetti. Gerçekleşen bu basklıma, yumurtalamayı ve dolayısıyla gebe kalmayı önlüyor.
  • Yeni yöntem ile kediler artık aşı ile kısırlaştırılabilecek!

    Makalenin yazarı David Pepin, "Gen terapi vektörünün tek bir enjeksiyonu, kedilerdeki kasların AMH üretmesini ve normalde yumurtalıklarda üretilen AMH'nin genel seviyesinin normalin 100 katına kadar çıkmasını sağlıyor" diyor.
  • Yeni yöntem ile kediler artık aşı ile kısırlaştırılabilecek!

    Bilim insanları çalışmada altı dişi kediye iki farklı dozda gen terapisi uyguladı. Üç kedi ise kontrol grubu oldu. Araştırma takımı, dört ay süren iki çiftleşme deneyi içinse dişi kolonisine bir erkek kedisi getirdi. Dişi kediler iki yıldan uzun süre takip edildi ve üreme hormonları, yumurtama döngüleri ile doğurganlık üzerindeki etkisi değerlendirildi.
  • Yeni yöntem ile kediler artık aşı ile kısırlaştırılabilecek!

    OLUMSUZ BİR ETKİ GÖRÜLMEDİ

    Deney sonucunda kontrol grubundaki kedilerin tamamı yavru doğururken, gen terapisi uygulanan kedilerin hiçbiri hamile kalmadı. Östrojen gibi önenmli hormonları engellenmedi ve olumsuz bir etki görülmedi. Artık kediler bir bakıma doğum kontrol hapı kullanabiliyor.

    Kaynak: Popular Science

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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