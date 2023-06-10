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Salma Hayek "İşte bu nedenle botoks yaptırmıyorum!" Cildinin sırrı Meksika malzemeleri!

56 yaşına giren Salma Hayek onlarca yıla rağmen hala güzelliği koruyor ve genç gösteriyor. Cildinin gençlik ışıltısını korumayı başaran dünyaca ünlü yıldız basit ve çoğunlukla doğal bir cilt bakımı rutini uyguluyor.

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  • Salma Hayek "İşte bu nedenle botoks yaptırmıyorum!" Cildinin sırrı Meksika ürünleri!

    SABAHLARI YÜZÜNÜ YIKAMIYOR

    Karmaşık bir cilt bakım rutini uygulamadığını söyleyen Salma Hayek, sabahları yüzünü yıkamıyor. Hayek, büyükannesinin tavsiyesine uyduğunu ve sabahları yüz temizleyicileri kullanmayı tercih etmediğini söylüyor. Bir röportajda "Büyükannem bana sabahları asla yüzümü yıkamamamı öğretti" dedi.

    Hayek ve büyükannesine göre, "Geceleri cildiniz, genç görünmesi için ihtiyaç duyduğu tüm yağları üretir ve yeniler" diyor. Bu yüzden tüm bu nemlendirici yağları yıkamayı mantıklı bulmuyor ve belki de Hayek'in genç ışıltısı buradan geliyor.
  • Salma Hayek "İşte bu nedenle botoks yaptırmıyorum!" Cildinin sırrı Meksika ürünleri!

    BESLENMESİNE DİKKAT EDİYOR

    Öte yandan akşamları yüzünü iyice yıkayan Salma Hayek rutinine oldukça dikkat ediyor. Hayranlarına "Cildinizi gece harika bir şekilde yıkayın, ancak sabahları yıkamayın" diye ısrar ediyor.

    Hayek'in 50'li yaşlarında hem fit hem de genç görünmesinin bir diğer nedenlerinden birisi yediği yiyecekler. Güzel oyuncu, bol bol taze meyve ve sebze, yağsız protein ve organik ürünler yemeyi tercih ediyor. Ayrıca genellikle şekerli ürünlerden vazgeçiyor, bunlar yerine serinletici meyve sularını tercih ediyor. Kendisini "duygusal yiyici" olarak da tanımlayan Salma Hayek, elbette arada sırada kaçamaklar yapıyor.
  • Salma Hayek "İşte bu nedenle botoks yaptırmıyorum!" Cildinin sırrı Meksika ürünleri!

    RUTİNİ DEĞİŞİYOR

    Hayek cilt bakım rutini için "Rutinim değişiyor, cildimin nasıl uyandığına bağlı. Bunu bir makine gibi yapmıyorum. Bakıyorum dikkat ediyorum, onunla konuşuyorum. Bugün neye ihtiyacımız var? diyor ve uyguluyorum" dedi.
  • Salma Hayek "İşte bu nedenle botoks yaptırmıyorum!" Cildinin sırrı Meksika ürünleri!

    Her sabah ve her akşam uygulanan genel rutinlerin aksine Hayek cildinin ihtiyaç duyduğu şeyleri deniyor. Genellikle daha basit ürünleri tercih ediyor ancak özel bir Meksika malzemesine de yöneliyor.
  • Salma Hayek "İşte bu nedenle botoks yaptırmıyorum!" Cildinin sırrı Meksika ürünleri!

    "BOTOKSUM, PEELİNGİM VE DOLGUM YOK"

    Gül suyu, nazik ve doğal olması nedeniyle ünlü oyuncunun cildi tazelemesinden dolayı favorilerinden. Nemlendirici ayrıca sabah rutininin bir parçası. Cildi yenilediği için genellikle yanık kremi olarak kullanılan Tepezcohuite adlı bir Meksika maddesini de cildine sürdüğünü söylüyor. Hayek "İşte, bu yüzden botoksum, peelingim ve dolgum yok" diyor. Makyaj temizleyicisi olarak hindistancevizi yağı kullanan Hayek, gül suyu ile kalıntıları çıkarıyor. Bunun için biraz buhar yaparak ılık havlu kullanıyor.

    Bazen yulaf ezmesi ve baldan yapılmış basit bir peeling maskesi uyguluyor. Ancak Hayek, aşırı peeling yapmanın tehlikelerinin altını çiziyor. Dolayısıyla peeling günlük rutini değil. Akşam ihtiyaç duyduğu yağ ile cilt bakım rutinini sonlandırıyor.

    Kaynak: Bright Side

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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