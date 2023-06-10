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Hintli genç "Kurt adam sendromu" yaşıyor! Lalit Patel "Arkadaşlarım bana maymun diyordu"

Dünyada sadece 50 kişide görülen "kurt adam sendromu" hastalığı yaşayan 17 yaşındaki Lalit Patidar, "Okul arkadaşlarım benimle dalga geçerdi, bana 'maymun' diye bağırırlardı. İnsanlar ayrıca bana hayalet der ya da bir tür efsanevi varlık olduğumu düşünürler" diyor.

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  • Hintli genç "Kurt adam sendromu" yaşıyor! Sadece 50 kişide görüldü!

    SADECE 50 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

    Dünyada oldukça nadir görülen "kurt adam sendromu" Hindistan'nın Ratlam şehrinde yaşayan Lalit Patidar'da görüldü. Orta çağlardan beri sadece 50 insanda görülen hipertrikoz, Lalit Patidar'da altı yaşından itibaren tüm vücudunda belirti vermeye başladı. Patidar'ın tüm vücudu kıllarla kaplı. 
  • Hintli genç "Kurt adam sendromu" yaşıyor! Sadece 50 kişide görüldü!

    YOUTUBER OLMAK İSTİYOR

    Ancak Lalit Patidar yaşadığı tüm zorbalıklara rağmen hayata pozitif baktığını ve artık başarılı bir Youtuber olma hayali kurduğunu söyledi. Patidar "Normai bir aileden geliyorum, babam çiftçi ve şu anda lise son sınıf 12. sınıftayım. Aynı zamanda babama çiftçilik işinde yardım ediyorum. Hayatım boyunca bu saçlara sahiptim, ailem doktorun beni doğumda tıraş ettiğini söylüyor ama altı ya da yedi yaşıma gelene kadar bende hiçbir şeyin farklı olduğunu fark etmemiştim" diyor.
  • Hintli genç "Kurt adam sendromu" yaşıyor! Sadece 50 kişide görüldü!

    Patidar "Vücudumun her yerinde tanıdığım hiç kimse gibi tüylerin uzadığını ilk kez o zaman fark ettim. O zamandan beri hipertrikoz denilen bir durumum olduğunu öğrendim. Nadirdi ve bildiğim kadarıyla dünyada sadece elli kişi bu durumdan etkilenmiş."
  • Hintli genç "Kurt adam sendromu" yaşıyor! Sadece 50 kişide görüldü!

    "OKUL ARKADAŞLARIM BENİMLE DALGA GEÇERDİ"

    "Tedavisi yok, çok uzadığını hissetiğimde keserim. Saç gibi, uzamaya devam edecek, başka çarem yok. Tedavisinin olacağına inanıyorum, okul arkadaşlarım benimle dalga geçerdi, banada maymun diye bağırırlardı" dedi.
  • Hintli genç "Kurt adam sendromu" yaşıyor! Sadece 50 kişide görüldü!

    "İnsanlar bu durumu oldukça korkutucu olduğunu söylüyor ve hayalet diyerek benimle dalga geçenler ya da efsanevi bir yaratık olduğumu düşünenler var" diyor.

    Kaynak: Bright Side
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