YOUTUBER OLMAK İSTİYOR

Ancak Lalit Patidar yaşadığı tüm zorbalıklara rağmen hayata pozitif baktığını ve artık başarılı bir Youtuber olma hayali kurduğunu söyledi. Patidar "Normai bir aileden geliyorum, babam çiftçi ve şu anda lise son sınıf 12. sınıftayım. Aynı zamanda babama çiftçilik işinde yardım ediyorum. Hayatım boyunca bu saçlara sahiptim, ailem doktorun beni doğumda tıraş ettiğini söylüyor ama altı ya da yedi yaşıma gelene kadar bende hiçbir şeyin farklı olduğunu fark etmemiştim" diyor.