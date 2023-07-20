Yeni Zelanda'da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

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Saldırının arkasında herhangi bir ideolojik ya da siyasi bir motivasyonun tespit edilmediğini belirten Hipkins, devam eden bir risk olmadığını dile getirdi.

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Saldırganın kimliği resmi olarak henüz tespit edilmedi ancak yetkililer inşaat alanında çalışan 24 yaşındaki bir erkeği olduğuna inanıldığını söyledi.