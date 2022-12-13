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Yeni Zelanda'da sigara yasağı onaylandı

Yeni Zelanda'da bir sonraki neslin sigara kullanması resmen yasaklandı. Ülkede 2023 itibarıyla yürürlükte olacak yasağa göre 2008 yılından sonra doğanlar ömür boyu sigara satın alamayacak

Yeni Zelanda'da ömürlük sigara yasağı
Yeni Zelanda'da ömürlük sigara yasağı
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HABERTURK.COM

Yeni Zelanda'da gelecek nesiller için sigara kullanımı yasaklandı. Hükümet tarafından alınan karara göre 1 Ocak 2009'da ve sonrasında doğanlara sigara satışı ömür boyu yasaklandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ülkede 14 yaş ve altındakilerin yasal olarak sigara satın almasını engellemek üzere alınan karar, 2023'te yürürlüğe girecek.

Yeni Zelanda Sağlık Bakan Yardımcısı Ayesha Verrall, "Binlerce insan daha uzun ve daha sağlıklı yaşayacak. Sağlık sistemi, kanser türleri, kalp krizleri, felçler ve ampütasyonlar gibi sigaranın neden olduğu hastalıkları tedavi etmeye gerek kalmaması nedeniyle 5 milyar dolar daha iyi durumda olacak" dedi.

2023'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni Zelanda, dünyada her yıl artan sigara içme yaşını uygulayan ve 1 Ocak 2009'da veya sonrasında doğan hiç kimseye tütün satılamayacağını garanti eden ilk ülke olacak. Tütün ürünlerindeki yasal nikotin miktarını önemli ölçüde azaltmak ve bunları dükkanlar ve süpermarketler yerine yalnızca özel tütün mağazalarında satılmaya mecbur bırakmak da dahil olmak üzere, sigara içmeyi daha az erişilebilir hale getirmek için bir dizi başka önlem eşlik edecek.

Yasal olarak sigara satılmasına izin verilen mağaza sayısı, ülke çapında 6 binden 600'e, mevcut seviyelerinin onda birine düşürülecek. Yeni Zelanda, ülkeyi 2025 yılına kadar "sigarasız" yapma hedefine ulaşmaya çalışırken bu yasa 2023'te yürürlüğe girecek.

"GENÇLERİN SİGARAYA ASLA BAŞLAMAMASINI İSTİYORUZ"

Verrall, "Gençlerin sigaraya asla başlamamasını sağlamak istiyoruz, bu nedenle yeni genç gruplara tütün ürünleri satmayı veya tedarik etmeyi suç haline getireceğiz. Yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşındakiler hiçbir zaman yasal olarak tütün satın alamayacak. Sigara içme oranları düşüyor. 2025 yılına kadar dumansız olma hedefimize ulaşmamız çok yakın" dedi.

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