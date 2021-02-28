Yeni Zelanda'da tek vaka için 7 günlük karantina! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Yeni Zelanda'da yalnızca bir kişide koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine ülkenin en büyük şehri Auckland'de 7 gün karantina ilan edildi.

Basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tedbirlerin yarın yürürlüğe gireceğini söyledi. Ardern, ülkenin geri kalan kentinde halka açık alanlarda Seviye 2 kısıtlamalarına tabi olmaya devam edeceğini belirtti.

"BİR DAHA OLMAZ HİSSİNE KAPILIYORUZ"

Ardern, "Hepimiz bir daha olmaz hissine kapılıyoruz. Dikkat etmek zorundayız. Birlikte bu sorunu da aşacağız" diye konuştu.

Öte yandan, yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Auckland kenti, Şubat ayının ortasında 3 kişilik bir ailede korona virüsün İngiliz mutasyonunun tespit edilmesinin ardından 3 günlüğüne karantinaya alınmıştı.

5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana toplam 2 bin 372 koronavirüs vakası tespit edilirken, 26 kişi hayatını kaybetti.