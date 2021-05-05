AP’nin haberine göre çarşamba günü radyo programına verdiği demeçte açıklama yapan Ardern, iki yıl önce nişanlandıkları partneriyle düğün için bir tarih belirlediklerini söyledi. Tarihe ilişkin kesin bir bilgi vermek istemeyen Ardern, Güney Yarım Küre’de olacağını söylemekle yetindi.

Yazın evlenmeyi planlayan Ardern ve Gayford çiftinin aynı zamanda 2 yaşında bir kızı var. 2018'de Ardern, görevdeyken doğum yapan ikinci seçilmiş lider oldu.

Modern tarihin çok konuşulan lideri Ardern'i Yeni Zelanda'da İşçi Partisi’nin başındaki isim olarak tanıdık. Yeni Zelanda’nın en genç başbakanı unvanına sahip olan lider 2019 yılında Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen terör saldırısı sonrası tutumuyla çok konuşuldu. Yeni Zelanda'da silah satın alma yasasını değiştirdi. Politikacıların kullandıkları dilden sorumlu olduğunu her fırsatta vurguladı.