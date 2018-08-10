Yeni Zelanda: Şampuan şişesindeki kamerayla kadınları duşta kaydedip videoları porno sitelerinde paylaşan zanlı tutuklandı

Yeni Zelanda'da bir kişi, şampuan şişelerine gizlediği kamerayla konuk evinde oda kiralayan 34 kadını duş alırken kaydetti, videoları da porno sitelerde paylaştı. Polis, Aralık 2017 ile Şubat 2018 arasında çekilmiş toplam 210 gizli kayda ulaştı.
10.08.2018 - 07:59 | Güncelleme:
Yeni Zelanda'da bir kişi, şampuan şişelerine gizlediği gizli kamerayla 34 kadını duş alırken kaydedip, videoları porno sitelerde paylaştığını itiraf etti.
Polis, Aralık 2017 ile Şubat 2018 arasında çekilmiş toplam 210 gizli kayda ulaştı.
Kuzey Adası'nda yaşanan olay, polisin operasyonuyla ortaya çıktı.
Çoğu 30 yaşından genç onlarca kadın, zanlının konuk evi olarak işlettiği odalarda kalırken, duşa bir kamera yerleştirildiğinden habersizdi.
Şampuan şişelerine yerleştirilen kamera, uzaktan kumanda edilebiliyor, zanlı böylece kadınların omuz ve dizleri arasını kayda alıyordu. Bazı videolarda kadınların yüzleri de görüntüye giriyordu.
Gece olduğunda şampuan şişelerinden kamerayı çıkartan zanlı, cihazdaki görüntüleri de bilgisayarına yüklüyordu.
Bu görüntüleri daha sonra bir porno sitesinde paylaşan adam, takipçilerden yeni videolar koyması için destek mesajları bile istedi.
Kadınların mesleklerinden etnik kimliklerine birçok kişisel bilgi, videoların altında ifşa edildi.
Zanlı, videoları paylaşırken bu kadınları ne gibi eylemlerle istismar etmek istediğini, özel hayatın gizliliği hakkını da nasıl ihlal ettiğini açık açık anlattı.
"Duş pornosunun" arkasındaki adam, Şubat ayında tutuklandı.
Polis, kadınların her birine ulaştı, gizlice çıplakken videolarının çekildiğini, porno sitelerde paylaşıldığını anlattı.
Kadınlar, öğrendikleri karşısında şok olduklarını ve aşağılanmış hissettiklerini söyledi. Polis videoların tamamını da yok etti.
Avukatı, karısının sağlık durumu nedeniyle adamın isminin gizli tutulmasını isterken, mahkeme "Burada en mahrem görüntüleri tüm dünyayla paylaşan 34 kadından bahsediyoruz" sözleriyle bu talebe tepki gösterdi.
Nihayetinde yargıç, mahkeme kadının sağlık durumu netleşene kadar adamın kimliğinin gizli kalmasına karar verdi.
Zanlı, 69 farklı suçunu itiraf etti. Sakıncalı yayınlar üretmek ve mahrem görüntü kaydetmek de bunlar arasında.
Bu suçlardan bazıları 14 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Mahkeme, kararını Ekim ayında verecek.
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