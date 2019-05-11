Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a kimliği meçhul 7 kişi tarafından beyzbol sopalarıyla evinin önünde saldırıya uğradı. Saldırganların kullandığı araç plakası çalıntı çıktı. Kafasına ve boynuna sopalarla darbe yiyen Demirağ yaralandı.
GATA'DA YOĞUN BAKIMA ALINDI
Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Demirağ'ın arkadaşı Murat Ağırel, Türkiyem DV'de birlikte program yaptıklarını, program çıkışında Yeniçağ yazarını evine bıraktıklarını söyledi. Ağırel, Demirağ'la vedalaşıp ayrıldıktan 2-3 saat sonra saldırıyı haber aldığını ve şu anda GATA'da yoğun bakımda olduğunu ifade etti.
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