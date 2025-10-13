Yenice nerede? Yenice hangi şehirde, ilde, bölgede?
Karadeniz'in yemyeşil doğası arasında öne çıkan Yenice, tabiatıyla olduğu kadar kültürel dokusuyla da dikkat çeker. Bulunduğu bölgede ve şehirde şirin bir ilçe olarak nitelendirilir. Türkiye'nin en geniş orman alanlarından birine sahip olup doğa turizmiyle öne çıkan bir destinasyondur. Peki Yenice nerede?
Yenice, Batı Karadeniz’in doğal güzellikleriyle bezeli ilçelerinden biri arasındadır. Bağlı bulunduğu ile turist çekme potansiyeli vardır. Yenice, özellikle Yenice Ormanları ile ünlü olmuştur. Bu bölge, Türkiye’nin oksijen deposu olarak bilinir ve doğa severler için eşsiz yürüyüş parkurları, kamp alanları ve seyir noktaları sunar. Peki Yenice hangi şehirde yer alıyor? Gezilecek yerleri neresi?
YENİCE NEREDE?
Yenice nerede? Söz konusu ilçe, ülkemizin kuzeyinde ve Karadeniz Bölgesi sınırları içinde konumlanır. Karabük iline bağlıdır ve doğa ile iç içe yaşam sunar. Ayrıca sahip olduğu yemyeşil manzaralarıyla da bilinir. İl merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktadır.
YENİCE HANGİ ŞEHİRDE?
Yenice hangi şehirde? Karabük şehrine bağlı olan Yenice, batı bölümünde konumlanan yapısıyla göze çarpar. Zonguldak sınırına oldukça yakın olan bir ilçedir. Konumu ile Karadeniz’e ve iç bölgelere kolay ulaşım imkânı sunar.
YENİCE HANGİ İLDE?
Yenice hangi ilde? Karabük ilinde yer alan Yenice, bulunduğu şehrin önemli ilçeleri arasındadır. Özellikle doğal yaşam alanları, orman köyleri ve gezilecek noktalarıyla gözleri üzerinde toplar.
YENİCE HANGİ BÖLGEDE?
Yenice hangi bölgede yer alıyor? Türkiye’de Karadeniz Bölgesi’nde bulunan ilçe, bölgedeki tipik iklim özelliklerini doğrudan taşıyan bir özelliğe sahiptir. Yazları serin geçerken kış olduğunda yağışlar hâkim olur. Zengin bitki örtüsü ve bol yağış alan ormanları ile Karadeniz doğası dendiğinde akla ilk gelen yerlerdendir.
YENİCE KONUMU NEDİR?
Yenice konumu nedir? Karabük il merkezi batısında yer alan ilçe, Zonguldak sınırına yakınlığıyla dikkat çeker. İlçenin konum bilgileri aşağıda derlenmiştir;
