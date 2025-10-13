Yenice nerede? Yenice hangi şehirde, ilde, bölgede?

Yenice, Batı Karadeniz’in doğal güzellikleriyle bezeli ilçelerinden biri arasındadır. Bağlı bulunduğu ile turist çekme potansiyeli vardır. Yenice, özellikle Yenice Ormanları ile ünlü olmuştur. Bu bölge, Türkiye’nin oksijen deposu olarak bilinir ve doğa severler için eşsiz yürüyüş parkurları, kamp alanları ve seyir noktaları sunar. Peki Yenice hangi şehirde yer alıyor? Gezilecek yerleri neresi?

YENİCE NEREDE?

Yenice nerede? Söz konusu ilçe, ülkemizin kuzeyinde ve Karadeniz Bölgesi sınırları içinde konumlanır. Karabük iline bağlıdır ve doğa ile iç içe yaşam sunar. Ayrıca sahip olduğu yemyeşil manzaralarıyla da bilinir. İl merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktadır.

REKLAM

YENİCE HANGİ ŞEHİRDE?

Yenice hangi şehirde? Karabük şehrine bağlı olan Yenice, batı bölümünde konumlanan yapısıyla göze çarpar. Zonguldak sınırına oldukça yakın olan bir ilçedir. Konumu ile Karadeniz’e ve iç bölgelere kolay ulaşım imkânı sunar.

YENİCE HANGİ İLDE?