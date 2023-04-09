Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Yeniden Refah Partisi, aday listesini YSK'ya sundu
ABONE OL

Yeniden Refah Partisi, 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ya sunuldu

Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu

Yeniden Refah Partisi, aday listesini YSK'ya sundu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu ve beraberindekiler, aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.

Pamukçu, aday listesinin teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, parti olarak yoğun çalışma sonunda tüm illeri kapsayan listeleri bugün YSK'ye verdiklerini söyledi.

Seçim takvimi açısından sürenin çok kısa olmasının yoğun bir çalışmayı gerektirdiğini belirten Pamukçu, "Verdiğimiz listeler 81 ili kapsıyor. Türkiye'de 81 ilde kendi logomuzla seçimlere katılıyoruz. Ancak tabii ki daha önce yaptığımız ittifak protokolü çerçevesinde Cumhur İttifakı kapsamı içerisinde seçimlere girmiş oluyoruz." diye konuştu.

Seçimlerin millet ve insanlık için hayırlı olmasını dileyen Pamukçu, "Bu seçimden inşallah yüz akıyla çıkmış olacağız. Şimdiden partimize gönül vermiş olan bütün seçmenlerimize huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz. Kendilerinden azami desteği beklediğimizi de ifade etmek istiyorum." dedi.

Pamukçu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın İstanbul 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olduğunu dile getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CHP listesindeki DEVA adayları
GÜNDEM CHP listesindeki DEVA adayları
AK Parti İzmir milletvekili adayları listesi: 2023 AK Parti İzmir milletvekili adayları kim oldu?
GÜNDEM AK Parti İzmir milletvekili adayları listesi
Son dakika: YSK Başkanı: 26 parti listesini sundu
GÜNDEM YSK Başkanı: 26 parti listesini sundu
Ömer Çelik Meclis’e dönüyor
GÜNDEM Ömer Çelik Meclis’e dönüyor
AK Parti Ankara milletvekili adayları listesi: 2023 AK Parti Ankara milletvekili adayları kim oldu?
GÜNDEM AK Parti Ankara milletvekili adayları listesi
AK Parti İstanbul milletvekili adayları listesi: 2023 AK Parti İstanbul milletvekili adayları kim oldu?
GÜNDEM AK Parti İstanbul milletvekili adayları listesi
Memleket Partisi ve TİP, aday listesini YSK'ya sundu - Son dakika haberler
GÜNDEM Memleket Partisi ve TİP, aday listesini YSK'ya sundu
Miras cinneti! Annesi ve kardeşini öldürdü
GÜNDEM Miras cinneti! Annesi ve kardeşini öldürdü
AK Parti'de milletvekili adayı olan bakanlar belli oldu! Hangi bakan hangi şehirden milletvekili adayı oldu?
GÜNDEM AK Parti'nin aday listesi belli oldu!
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi (Ankara, İzmir, İstanbul)
GÜNDEM İYİ Parti milletvekili adayları açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.