DHA

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan 'Gaga Bulut' lakaplı Bulut Altuğ, Kordon boyundaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip, birbirleriyle öpüştürdü, o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Ekim 2018 günü Altuğ'u 'müstehcenlik ve çocuğun cinsel istismarı' suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına aldı. Altuğ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, hakkında dava açıldı.

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Bulut Altuğ'a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçundan 8'er yıldan 16 yıl, 'müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Altuğ'a ayrıca 1000 gün adli para cezası verildi. Para cezası 20 bin TL'ye paraya çevrildi. 2 yıl kadar cezaevinde kalan Bulut Altuğ, avukatının itirazı üzerine geçen yıl aralık ayında tahliye edildi.

İSTİNAF ONAYLADI, YARGITAY BOZDU

Altuğ'un 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından karara itiraz eden avukatı Yavuz Efe Arıcıoğlu, suçun cinsel istismar olmadığı gerekçesiyle kararı bir üst mahkemeye taşıdı. İtirazı inceleyen üst mahkeme, yerel mahkemenin verdiği 17 yıl hapis cezasını onadı. Bu gelişme üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi, Altuğ'un cinsel istismara azmettirme değil, sarkıntılık suçundan cezalandırılması gerektiğine kanaat getirip 14 Ocak'ta kararı bozdu ve dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

YENİDEN YARGILANDI

Bozma kararının ardından 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Temmuz günü yeniden görülen davaya, tutuksuz sanık Bulut Altuğ, avukatı Yavuz Efe Arıcıoğlu, Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı vekili avukat Hatice Kaymak katıldı. Mahkeme heyeti, Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi tarafından verilen bozma kararına uyulmasına oy birliğiyle karar verdikten sonra esas hakkında mütalaa okundu. Savcı, mütalaasında, Altuğ'un zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarını suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık, mütalaayı kabul etmezken, söz alan avukatı Yavuz Efe Arıcıoğlu ise müvekkilinin beraatini talep etti. Arıcıoğlu, "Savunmalar ve beyanlara göre, sanığın amacının görüntü kaydı yapmak ve kaydı yayınlamak olduğuna göre şehevi duyguları tatmin amacı bulunmadığından suç kastı da yoktur. Bunun yanı sıra mağdur çocukların mağdur sanık sıfatıyla yargılanması gerektiğini ancak birbirlerinden şikayetçi olmamaları sebebiyle bu suça iştirak ya da azmettiren olarak yargılanan sanık hakkında da düşme kararı verilmesi gerekir" dedi.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Karardan önce son sözü sorulan Bulut Altuğ, "Mağdurlar çekimden önce yaşlarının 17 ve 18 olduğunu söylemişlerdi. Çocuklar üzerinde şehevi bir düşüncem olmadı. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" diye konuştu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Heyet, Altuğ'u 'sarkıntılık' düzeyindeki suçun aynı anda iki mağdura karşı işlediği gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak duruşmayı bitirdi. Altuğ'un avukatı Arıcıoğlu, hapis cezasının 6 yıla düşmesine rağmen kararı hatalı bulduklarını ve üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını belirtti.