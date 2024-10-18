Yenidoğan çetesi olayı nedir? Yenidoğan bebek çetesinde kimler var, üyeleri kim?
İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve kişilerin haksız kazanç elde ettikleri belirlenen olay gündemde yer almaya devam ediyor. Yenidoğan Çetesi hakkında hazırlanan iddianame ile örgüt lideri olduğu belirlenen Doktor Fırat Sarı gündemde yer alırken korkunç detaylar olayı daha da farklı boyutlara taşıdı. Son olarak Sağlık Bakanlığı, 10 bebeğin ölümüne neden olan "Yenidoğan çetesi"ile ilgili açıklama yaptı. Peki Yenidoğan çetesi olayı nedir? Yenidoğan bebek çetesinde kimler var, üyeleri kim?
Yenidoğan çetesi son dakika haberleri ile gündeme geliyor. Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alındığı bilgiside geldi. Peki Yenidoğan çetesi olayı nedir? Yenidoğan bebek çetesinde kimler var, üyeleri kim, soruşturmada adı geçen hastane isimleri hangisi?
YENİDOĞAN ÇETESİ OLAYI NEDİR?
İstanbul'da, 112 Acil Servisi ile ortak hareket ederek, bebek hastaları anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine gönderip haksız kazanç edindikleri ve bazı bebeklerin ölümlerine neden oldukları ortaya çıkan 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında, Perşembe günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlanmıştı.
SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN SON DAKİKA YENİDOĞAN ÇETESİ AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanlığı, 10 bebeğin ölümüne neden olan "Yenidoğan çetesi"ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, " Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir" denildi.
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 10 bebeğin yoğun bakım ünitesinde öldüğü skandalda yenidoğan çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İlk kez Habertürk'ün ulaştığı iddianamede 2 doktora 582 yıla kadar hapis cezası istendi. Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili açıklama yaptı.
“Sağlıkta İllegalite ve Kötü Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz” denilen açıklamada, "Kamuoyunda “yenidoğan çetesi” adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz.
Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."
YENİDOĞAN BEBEK ÇETESİ SORUŞTURMASINDA ADI GEÇEN HASTANELER HANGİSİ?
İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çeteye ilişkin iddianamede yer alan 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı
İstanbul'da, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.
İKİ HASTANE FALİYETİNİ DURDURMUŞ
AA'da yer alan haere göre söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.
"HASTANE KAPALIDIR" YAZMIŞLAR
Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.
GÜVENLİK KULÜBESİ DE BOŞ
İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.
İDDİANEMEDE ADI GEÇEN HASTANELER
AA'da yer alan habere göre şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı ve söz konusu hastanelerden tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu aktarıldığı iddianamede yer almaktadır.