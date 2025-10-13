Yeniköy, İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı, Boğaziçi’nin kuzey kıyısında yer alan seçkin bir semttir. Tarihi dokusunu koruyan ahşap yalıları, deniz kenarındaki kafeleri ve sakin sokaklarıyla yerli yabancı birçok kişinin favorilerine girmiştir.

Yeniköy, Osmanlı döneminden bu yana seçkin yaşam alanlarından biri olmuştur. Günümüzde de bu yapısını korumaya devam eder. Yeniköy, günümüzde hem yerli halk hem de yabancılar için gözde bir semt olmuştur. Bu semt, sahip olduğu doğal güzelliklerle olduğu kadar sosyal yaşamıyla da İstanbul’un en özel noktalarından biri olmuştur.

YENİKÖY NEREDE?

Yeniköy nerede? Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan Yeniköy, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda konumlanır. Boğaziçi’nin kuzey kıyısında, Sarıyer ilçesi sınırlarında bulunan semt, İstinye ve Tarabya arasında konumlanmıştır. Sahil boyunca uzanan yapısıyla denizle iç içe bir yaşam sunar. Bu anlamda Yeniköy’e gelen birçok ziyaretçi vardır.

Yeniköy hangi şehirde? Avrupa Yakası'nda bulunan Yeniköy, İstanbul Boğaz hattında yer alır. Sarıyer ilçesinin en tanınan mahallelerinden biri olmuştur. Şehrin merkezine hem sahil yolu hem de ana yollar üzerinden kolay ulaşım mümkündür. Yeniköy hangi ilde? Türkiye'nin İstanbul iline bağlı olan bir semttir. İstanbul'un Sarıyer ilçesi sınırları içerisinde bulunan semt, özellikle lüks konutları, tarihi yapıları ve deniz manzaralı sokaklarıyla kentin elit bölgelerinden biri olarak anılır. Yeniköy hangi bölgede yer alıyor? Ülkemizin Marmara Bölgesi'nde bulunan Yeniköy, kozmopolit özelliğe sahip olan İstanbul'un deniz kıyısındaki en özellikli yerleşimlerinden biri olma niteliği taşır. Birçok kişi Yeniköy semtini parlak denizi ve karakteristik yalılarıyla tanır.