'İLK KEZ GELDİM, HAYRAN KALDIM'

Mağarayı gezen Mehmet Çetin, "Kaklık Mağarası'nı ailemle ilk kez ziyaret ediyorum. Bu kadar güzel bir yer olacağını beklemiyordum. Beklentilerimizin üzerinde bir yer burası, hayran kaldım. Gerçekten bu mağara gizli bir Pamukkale gibi" dedi.