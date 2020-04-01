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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin yapmış olduğu yoğun araştırma sonunu tespit edilen adrese ani baskın düzenlendi.

Ekipler, kumarhaneye çevrilen mekanda masalarda oyun oynayan 7 kişi yakaladı. Yine bu mekanda birden çok oyun masasının yapboz ve iskambil kağıtlarının olduğu görüldü.

Suç unsurlarına el konularak, şüphelilere kumar oynamaktan ve İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirlere aykırı davranmaktan adli ve idari işlem yapıldı.

Ayrıca kumar oynamaktan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten dolayı şahıslara toplam 21 bin TL ceza yazıldı.