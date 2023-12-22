Yerebatan Sarnıcı'nda Bazilikanın Karanlığı 1.500 yıllık Yerebatan Sarnıcı'nda, yeni yıl dileklerinin kalpten sese karışacağı, müziğin ve suyun huzur verici tınılarının şifaya dönüşeceği sıra dışı bir müze gezisi Bazilikanın Karanlığı 'Yeni Yılda Yankılanan Dilekler' ziyaretinin biletleri satışta!

İBB Kültür AŞ işletmesindeki tarihî Yerebatan Sarnıcı, farklı deneyimlere kapı aralamaya devam ediyor. Suzin Maçoro eşliğinde gerçekleşecek Bazilikanın Karanlığı “Yeni Yılda Yankılanan Dilekler” isimli müze ziyaretinde, sesler eşliğinde bilinçaltına inilerek ışığa ve farkındalıklara erişilecek.

Sabah 08.00’de başlayacak olan müze gezisi 1 saat sürecek. İlk olarak karanlıkta yürüyüş ile seslere varış; sonrasında ise açılış konuşması ve hikâye meditasyon gerçekleşecek.

“…İlk yarasını kalbine alan yaralı şifacı Chiron, tanrılardan ateşi çalıp insana veren Prometheus, dokunduğunu altına çeviren Kral Midas ve daha nicelerinin bize anlatacakları var…”

Program:

Saat: 08.00 – 09.00

22 Aralık 2023, Cuma

26 Aralık 2023, Salı

27 Aralık 2023, Çarşamba

• 28 Aralık 2023, Perşembe