Hem mistik atmosferi hem de tarihi dokusuyla büyüleyen Yerebatan Sarnıcı, özellikle ilk kez duyanlarda büyük bir merak uyandırıyor. Konumu, bağlı olduğu il ve bulunduğu bölge hakkında arayışlar her geçen gün artıyor. Yerebatan Sarnıcı’nın hangi şehre ev sahipliği yaptığı ve tarihsel açıdan nasıl bir konuma sahip olduğu, araştıranların en çok üzerinde durduğu sorular arasında yer alıyor.

YEREBATAN SARNICI NEREDE?

İstanbul’un en etkileyici yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, şehrin tam kalbinde yer alıyor. Tarihi yarımadanın merkezi kabul edilen Sultanahmet Meydanı’nda, Ayasofya’nın hemen karşısında konumlanan bu görkemli yapı, ilk bakışta sokak arasında sıradan bir giriş kapısı gibi görünse de içine adım attığınız anda sizi bambaşka bir dünyaya taşıyor. Şehrin karmaşasından uzaklaşıp mistik bir atmosferin içine girmek isteyenlerin uğrak noktası olan Yerebatan Sarnıcı, hem yerli hem de yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri.

REKLAM

YEREBATAN SARNICI HANGİ BÖLGEDE?

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Fatih ilçesi sınırları içinde yer alıyor. Tarihi yarımadada yer alan bu bölge, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma eserlerle çevrili bir açık hava müzesi gibi. Sultanahmet, Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii gibi yapılarla yan yana konumlanan Yerebatan Sarnıcı, bölgenin kültürel dokusuna mistik bir tamamlayıcı niteliğinde. Hem tarihi gezi rotalarının hem de fotoğraf tutkunlarının gözdesi olan bu bölge, İstanbul’un en çok turist çeken noktalarının başında geliyor.

YEREBATAN SARNICI KONUMU NEDİR? Sarnıç, Sultanahmet tramvay durağına yalnızca birkaç dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Merkezi konumu sayesinde ulaşım oldukça kolay. İstanbul’un en yoğun turist güzergâhlarından birinde yer alan Yerebatan Sarnıcı, çevresinde çok sayıda kafe, restoran ve hediyelik eşya dükkanıyla da ziyaretçilerine dolu dolu bir deneyim sunuyor. Buraya gelmek, yalnızca tarihi bir mekânı görmek değil, aynı zamanda İstanbul’un ruhunu hissetmek anlamına geliyor. REKLAM YEREBATAN SARNICI TARİHİ VE ÖZELLİKLERİ yüzyılda Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından yaptırılan Yerebatan Sarnıcı, İstanbul’un en büyük yer altı su deposu olarak biliniyor. 336 sütunun taşıdığı bu görkemli yapı, Bizans döneminde saray ve çevresinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edildi. Sarnıç, büyüleyici atmosferiyle bir yer altı sarayını andırıyor. İçerideki ışıklandırmalar, suların üzerinde oluşan yansımalar ve sütunların heybeti, ziyaretçileri adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. Sarnıcın en ilgi çekici noktalarından biri, sütunların kaidesinde yer alan iki Medusa başı. Bu başların biri yan, diğeri ters şekilde yerleştirilmiş. Neden böyle konumlandırıldığına dair farklı rivayetler olsa da kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu gizem, ziyaretçilerin ilgisini daha da artırıyor.