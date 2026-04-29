Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri huzurevi sakinleriyle buluştu

Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.



Dernek Başkanı Gürol Karataş ve beraberindeki üyeler, ziyarette bir araya geldikleri huzurevi sakinlerine çeşitli ikramlarda bulundu.



Derneğin yönetim kurulu üyesi diş hekimi Andaç Durukan, yaşlıların ağız ve diş sağlığı taramasını yaptı.



Kuaför ekibi de huzurevi sakinlerine kişisel bakım ve saç kesim hizmeti sundu.



Karataş, yaptığı açıklamada, huzurevi sakinleriyle geçirilen her anın kendileri için büyük motivasyon kaynağı olduğu belirtti.

