Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Karşıyaka Devlet Hastanesini ziyaret etti
Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Karşıyaka Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı.
Giriş: 29.05.2026 - 12:36 Güncelleme:
Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Karşıyaka Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı.
Acil Servis ve Çocuk Servisi bölümlerinde yatan hastaları ziyaret eden Nacar'a hastane yönetimi eşlik etti.
Hasta ve hasta yakınlarının bayramını kutlayan Nacar, sağlık personeliyle de bir araya geldi.
Çalışanların bayramını kutlayan Nacar, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri