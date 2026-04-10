        Adana, Mersin ve Hatay'da İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" protesto edildi

        Adana, Mersin ve Hatay'da Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Adana, Mersin ve Hatay'da İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" protesto edildi

        Adana, Mersin ve Hatay'da Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Sabancı Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası avluda toplanan vatandaşlar, İsrail'e tepki gösterdi.

        Filistin'e Destek Platformu adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Muhammet Emin Çelik, esaret girişimine karşı kayıtsız kalmayacaklarını belirtti.

        Siyonist rejimle mücadele etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Çelik, "İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlalidir. İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından katılımcılar, İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın eşliğinde Filistin, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti.

        Basın açıklamasına AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı da destek verdi.

        - Mersin

        Platform tarafından Mersin'deki Muğdat Camisi'nde de cuma namazının ardından basın açıklaması yapıldı.

        Genç Memur-Sen İl Başkanı Fırat Aydın, açıklamasında, Filistin'in zorlu bir dönemden geçtiğini söyledi.

        İsrail tarafından alınan kararda tüm değerlerin yok sayıldığını belirten Aydın, "İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır. Bu esaret girişimine karşı kayıtsız olacak değiliz. Zalimlere karşı varımızla yoğumuzla direneceğiz." ifadelerini kullandı.

        Programa, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve vatandaşlar katıldı.

        - Hatay

        Hatay'da cuma namazı sonrası Antakya TOKİ Resulullah Camisi önünde toplanan Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

        Filistin'e Destek Platformu adına basın açıklamasını yapan Musa Çalışkan, Gazze'de yaşananların sadece bir coğrafyanın değil, bütün insanlığın sınavı olduğunu dile getirdi.

        Gazze'de yaşananların yalnızca bir çatışma değil, sistematik bir baskı ve insanlık onurunu zedeleyen uygulamaların açık bir örneği olduğunu belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

        "Hukukun üstünlüğünün yok sayıldığı, insanların hayatlarının siyasi hesaplara kurban edildiği her uygulamaya karşıyız çünkü adalet, güçlülerin değil, haklı olanın yanında olmalıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Gazze yalnız değildir. Müslümanlar, nerede olursa olsun, mazlumun yanında durmaya devam edecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

