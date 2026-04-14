Adana Ticaret Odası Başkanı Bayram, gazetecilerle bir araya geldi
Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, gazetecilerle buluştu.
Bayram, bir otelde düzenlenen programda, 43 bin üyeli odalarının kentin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.
Kentte devam eden projeleri anlatan Bayram, Adana'nın son 5 yılda ülkede en büyük yatırımı alan illerden biri olduğunu ifade etti.
Bayram, tekstil, mobilya, matbaa gibi sektörlerdeki imalathanelerin kent merkezi dışına taşınması konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Şalgam suyunun ardından içli köftenin de Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili çalışmalar yapacaklarını ifade eden Bayram, Adana kebabı konusunda da girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi.
Bayram, oda başkanlığına yeniden adaylığı konusunda konuşmanın şu an için erken olduğunu kaydetti.
