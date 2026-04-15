        Adana Yeşilay Şube Başkanı Yıldırım, kentteki faalietlerini anlattı

        Adana Yeşilay Şube Başkanı Yıldırım, kentteki faalietlerini anlattı

        Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, bağımlılıkla mücadele konusunda kentteki faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Yıldırım, Adana Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bağımsızlık" seminerine katıldı.

        Programda 2026'nın "Bağımsızlık Yılı" ilan edildiğini ve bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Bağımlılık bir hastalıktır. Her daim kendimizi korumamız lazım, her vakit 'hayır' diyebilecek aşamada olmamız lazım. Bağımlılık, kişinin isteği dışında bir şeyi zarar göreceğini bile bile yapmasıdır. Bu anlamda Yeşilay Danışmanlık Merkezinden hizmet almak ücretsizdir. Bağımlı olan kişi, çevresindeki kişileri de bağımlılık potasına düşürüyor. Onlara suçlu gözüyle değil, hasta gözüyle bakmamız lazım. Bağımlıkla mücadele her ortamda konuşulmalıdır. Bizler hayatın her yerinde Yeşilayın çalışmalarını görünür kılalım istiyoruz."

        Yıldırım, bağımlılıkla mücadele konusunda baro ile de bir güç oluşturmak istediklerini kaydetti.

        Programa, Adana Barosu Başkan Yardımcısı Hüseyin Saygılı, Baro Saymanı Zülal Elmalı Erdem ile bazı avukatlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

