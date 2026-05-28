Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.





Çanaklı Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta Sinan Köten'in öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan İ.T, M.T, E.T, F.T, E.G. ve Y.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.T. ve Y.T. savcılık ifadesinin ardından salıverildi.





Nöbetçi sulh ceza hakimliğince çıkarılan şüphelilerden İ.T, M.T. ve E.T. tutuklandı, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Olay



Çanaklı Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanmıştı.





Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Sinan Köten, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis, olaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

