        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Salih O, Sedat T. ile tutuksuz Hüseyin K, Celal K, bazı müşteki ve tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılıp savunması alınan sanık Sedat T, maktul Yunus Tekin ile Hüseyin K'nin aynı araçla olay yerine geldiğini ve doğrudan Salih O'ya saldırdıklarını ileri sürdü.

        Salih O'nun annesi Züleyha O'nun da olay yerine geldiğini anlatan sanık Sedat T, "Yunus Tekin küfrederek bize karşı tabanca ile bir el, havaya da iki el ateş etti. Bu sırada Züleyha O. yaralandı. Yunus Tekin'in ayaklarına doğru tabanca ile korkutmak amacıyla ateş ettim. Yunus Tekin'i ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

        Tutuksuz sanık Celal K. ise olay günü Salih O'nun alkollü olduğunu ve kendilerine hakaret ettiğini öne sürdü.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Celal K, beraat talebinde bulundu.

        Maktul Yunus Tekin'in annesi müşteki Sabahat Tekin ise olay günü oğlunun evde bulunduğu sırada telefonla arandığını belirterek, "Hüseyin K, oğlumu evden araçla aldı. Olay yerine gittiğimde oğlumu yaralı halde ve yerde yatar şekilde gördüm. Olay nedeniyle sorumlu olan herkesten şikayetçiyim." dedi.

        Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesi Akarcalı Mahallesi'ndeki sokakta 1 Şubat 2025'te iki grup arasında çıkan kavgada Yunus Tekin'in (23) öldüğü, Salih O. ve annesi Züleyha O'nun yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan Salih O. ve Sedat T. tutuklanmış, Hüseyin K. ve Celal K. ise serbest bırakılmıştı.

        Savcılıkça, sanıklar Sedat T. ve Salih O. için "kasten öldürme" suçundan müebbet, 2 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 19'ar yıldan 36'şar yıla kadar, Hüseyin K. hakkında "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar, Celal K. hakkında ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana'nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Galatasaray kritik virajda!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        "Ben daha güzelim"
        Tam değişken fon zamanı
