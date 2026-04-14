        Adana'da 30 kilo 610 gram esrar bulunan otomobildeki 2 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin bagajında 30 kilo 610 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 2 sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis ve 60'şar bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar C.K. ve E.E. ile avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2 Nisan 2025'te Ova Mahallesi'nde E.E. idaresindeki otomobili durdurduğunu anlattı.

        C.K.'nın da bulunduğu aracın bagajındaki kolilerde 30 kilo 610 gram esrar ele geçirildiğini belirten savcı, uyuşturucu paketlerinde parmak izleri tespit edilen sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanıklar ise haklarındaki suçlamayı reddetti.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ve 60'şar bin lira para cezasına çarptırdığı C.K. ve E.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

