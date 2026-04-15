Adana'da aranan 4 firari hükümlü yakalandı

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapılan A.E. hakkında çeşitli suçlardan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Denetimde durdurulan H.U'nun 2 yıl 10 ay, H.T. ve D.G'nin de 3 yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.