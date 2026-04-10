Adana'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi

Adana'nın Karataş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.



G.Ü. ile T.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ü, bıçakla T.K'ye saldırdı.



Çevresindeki sandalyeyi alarak kendisini korumaya çalışan T.K, kolundan bıçaklandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan T.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Polis, G.Ü'yü gözaltına aldı.



Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kavga anı yer alıyor.

